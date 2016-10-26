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Man whose heroin was used by teen who died from overdose didn’t make drug transaction

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 07:16 PM
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Donald Callaghan (right) stands next to his attorney Jeff R. Laybourne as he is sentenced to six months in jail and 24 months community control by Summit County Court of Common Pleas Judge Lynne Callahan Wednesday in Akron. Callaghan had previously plead guilty to possession of the heroin obtained by his friend Brenda Frye, the grandmother of Andrew Frye, 16, who died from a heroin overdose using the supplied heroin. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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