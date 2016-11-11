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Mannequin craze hits nation, local schools and teams freeze in place for fun

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: November 11, 2016 - 12:09 PM | Updated: November 12, 2016 - 11:40 AM
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Tallmadge Middle School Principal Rob Kearns takes video of with his Morning Meeting Crew members Jackson Queen 14 (left), and Jake Becks 13, for the latest craze, the mannequin challenge, on Thursday, Nov. 10, 2016 in Tallmadge, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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