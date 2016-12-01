Manufacturer DAP contributes $223,000 to LeBron James Family Foundation

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIExlQnJvbiBKYW1lcyBGYW1pbHkgRm91bmRhdGlvbiBvbiBUaHVyc2RheSByZWNlaXZl
ZCBhICQyMjMsMDAwIGNoZWNrIGZyb20gREFQLCBhIG1hbnVmYWN0dXJlciBvZiBjYXVsa3MsIHNl
YWxhbnRzIGFuZCBvdGhlciByZXBhaXIgaXRlbXMgZm9yIGhvbWUgaW1wcm92ZW1lbnRzLjwvcD48
cD5Sb25hbGQgUmljZSwgcHJlc2lkZW50IGFuZCBjaGllZiBvcGVyYXRpbmcgb2ZmaWNlciBvZiBN
ZWRpbmEtYmFzZWQgUlBNIEludGVybmF0aW9uYWwgJiM4MjEyOyB0aGUgcGFyZW50IGNvbXBhbnkg
b2YgREFQICYjODIxMjsgcHJlc2VudGVkIHRoZSBjaGVjayBUaHVyc2RheSBuaWdodCBhdCB0aGUg
RWFzdCBIaWdoIENvbW11bml0eSBMZWFybmluZyBDZW50ZXIsIHdoZXJlIHRoZSBmb3VuZGF0aW9u
IGhlbGQgb25lIG9mIGl0cyBob21ldG93biBtb250aGx5IG1lZXRpbmdzIGZvciB0aGUgc3R1ZGVu
dHMgYW5kIHBhcmVudHMgd2hvIGxpdmUgaW4gQWtyb24gUHVibGljIFNjaG9vbHMmIzgyMTc7IEVh
c3QgY2x1c3Rlci48L3A+PHA+VGhlIGRvbmF0aW9uIGNhbWUgZnJvbSBwcm9jZWVkcyBvZiBhIGNo
YW1waW9uc2hpcCBQR0EgZ29sZiB0b3VybmFtZW50IGhlbGQgaW4gU2VwdGVtYmVyLjwvcD48cD5S
aWNlIHNhaWQgdGhlIGNvbXBhbnkgbGlrZXMgdGhlIGZvdW5kYXRpb24mIzgyMTc7cyBtaXNzaW9u
IGFuZCBob3BlcyB0aGUgZG9uYXRpb24gc2VydmVzIGFzIGFuIGluc3BpcmF0aW9uIGZvciB0aGUg
c3R1ZGVudHMgdG8gYWNjZXB0IHRoZSBJIFByb21pc2UgQ2hhbGxlbmdlIGFuZCByZWFsaXplIHRo
ZWlyIGZ1bGwgcG90ZW50aWFsLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHRoZSBsYXJnZXN0IG9uZS10aW1l
IGx1bXAgc3VtIGRvbmF0aW9uIGZyb20gREFQLCB3aGljaCBoYXMgYWxzbyBkb25hdGVkIHRvIG90
aGVyIG9yZ2FuaXphdGlvbnMgaW4gdGhlIHBhc3QuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55IGFubm91bmNl
ZCB0aGF0IGl0IHBsYW5zIHRvIG1ha2UgdGhlIExlQnJvbiBKYW1lcyBGYW1pbHkgRm91bmRhdGlv
biB0aGUgcGVybWFuZW50IGJlbmVmaWNpYXJ5IG9mIHRoZSBhbm51YWwgZ29sZiB0b3VybmFtZW50
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.