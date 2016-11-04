MAPS dedicates new Skyhawk acquisition to Firestone grad who died with the Navy Blue Angels

PHA+DQoJPHN0cm9uZz5BNCBTa3loYXdrLi4uPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCiIERlZGlj
YXRlZCBhdCB0aGUgTUFQUyBBaXIgTXVzZXVtIHRvIFN0dWFydCBQb3dyaWUsIDE5NjYgZ3JhZCBv
ZiBGaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wgYW5kIG1lbWJlciBvZiBOYXZ5IEJsdWUgQW5nZWxzIGtp
bGxlZCBpbiAxOTgyIHRyYWluaW5nIGFjY2lkZW50LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAoiBUaGUgcGxhbmUs
IHJlc3RvcmVkIGFuZCBwYWludGVkIGJsdWUsIHdpbGwgYmUgdW52ZWlsZWQgZHVyaW5nIHByaXZh
dGUgdmV0ZXJhbuKAmXMgZGlubmVyIG9uIFNhdHVyZGF5LCBhdHRlbmRlZCBieSBQb3dyaWXigJlz
IGZhbWlseS48L3A+DQo8cD4NCgnigKIgVGhlIHB1YmxpYyBjYW4gc2VlIHRoZSBwbGFuZSBiZWdp
bm5pbmcgU3VuZGF5LiBNQVBTIGlzIGF0IDIyNjAgSW50ZXJuYXRpb25hbCBQYXJrd2F5IGluIEdy
ZWVuLiBNdXNldW0gaG91cnMgYXJlIDExOjMwIGEubS4gdG8gNCBwLm0uIFN1bmRheSwgOSBhLm0u
IHRvIDQ6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5IHRocm91Z2ggU2F0dXJkYXkuIENsb3NlZCBNb25kYXkuIEFk
dWx0IGFkbWlzc2lvbiAkOC48L3A+DQo=
PHA+DQoJR1JFRU46IFRoZSBBNCBTa3loYXdrIHdhcyBhbHJlYWR5IG9uIHRoZSBNQVBTIEFpciBN
dXNldW3igJlzIGJ1Y2tldCBsaXN0LCBzbyB3aGVuIGl0IHNob3dlZCB1cCBvbiB0aGUgaW52ZW50
b3J5IG9mIGFuIElsbGlub2lzIGFpciBtdXNldW0gdGhhdCB3YXMgY2xvc2luZywgTUFQUyBtb3Zl
ZCBxdWlja2x5IHRvIGNsYWltIGl0LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBpbnRlbnQgd2FzIGFsd2F5cyB0
byBwYWludCBpdCB0byByZWZsZWN0IGl0cyBtb3N0IGZhbWVkIHJvbGUgb24gdGhlIFUuUy4gTmF2
eSBCbHVlIEFuZ2VscyBwcmVjaXNpb24gZmx5aW5nIHNxdWFkLjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCBtdXNl
dW0gdm9sdW50ZWVycyBoYXZlIGFsd2F5cyB0cmllZCB0byBjb25uZWN0IHRoZWlyIGhpc3Rvcmlj
IGZsZWV0IG9mIDQ1IHBsYW5lcyB0byBsb2NhbCBhdmlhdG9ycywgYW5kIHdoZW4gdGhleSB0dXJu
ZWQgdGhlaXIgZm9jdXMgb24gdGhlIFNreWhhd2ssIHRoZXkgcXVpY2tseSBkaXNjb3ZlcmVkIHRo
ZSB0YWxlIG9mIFN0dWFydCBQb3dyaWUuPC9wPg0KPHA+DQoJQXQgYSBzcGVjaWFsIHZldGVyYW5z
IGRpbm5lciBvbiBTYXR1cmRheSwgTUFQUyB1bnZlaWxlZCB0aGUgcmVub3ZhdGVkIHBsYW5lIHRo
YXQgbm93IGJlYXJzIFBvd3JpZeKAmXMgbmFtZSB1bmRlciB0aGUgY29ja3BpdCBmb3IgcmVhc29u
cyBib3RoIHNhZCBhbmQgaW5zcGlyaW5nLjwvcD4NCjxwPg0KCVBvd3JpZSDigJQgd2hvIGdyYWR1
YXRlZCBmcm9tIEFrcm9u4oCZcyBGaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wgaW4gMTk2NiB3aXRoIGNs
YXNzbWF0ZSBhbmQgZnV0dXJlIGFzdHJvbmF1dCBKdWRpdGggUmVzbmlrIOKAlCB3YXMgYSBtZW1i
ZXIgb2YgdGhlIEJsdWUgQW5nZWxzIHdob3NlIHJpc2luZyBzdGFyIGZlbGwgb24gRmViLiAyMiwg
MTk4Miwgd2hlbiBoaXMgU2t5aGF3ayBjcmFzaGVkIGluIGEgQ2FsaWZvcm5pYSBkZXNlcnQgZHVy
aW5nIHByYWN0aWNlLiZuYnNwOzwvcD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2Ugcmln
aHQtc2lkZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9IlN0dWFydCBQb3dyaWUiIHNyYz0iL3BvbG9wb2x5
X2ZzLzEuNzIzODUwLjE0NzgwMjQ4OTMhL2ltYWdlL2ltYWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMv
bGFuZHNjYXBlXzUwMC9ibHVlYW5nZWxzMDEtd2ViLmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMt
Y2FwdGlvbiI+DQoJCVN0dWFydCBQb3dyaWUuPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCUhpcyBzaXN0
ZXIsIEN5bnRoaWEgVHlzb24sIHN0aWxsIGxpdmVzIGluIFdlc3QgQWtyb24uIEFuZCB3aGlsZSB0
aGUgbWVtb3JpZXMgYnJpbmcgYmFjayBhIHNlbnNlIG9mIGxvc3MsIHRoZSBtdXNldW3igJlzIGVm
Zm9ydHMgaGF2ZSBhbHNvIHBpY2tlZCB1cCB0aGUgc3Bpcml0cyBvZiBhbiBlbnRpcmUgZmFtaWx5
IHN0aWxsIHZlcnkgcHJvdWQgb2YgdGhlaXIgZmVhcmxlc3MgaGVyby48L3A+DQo8cD4NCgk8c3Ry
b25nPlVudXN1YWwgY2FyZWVyIHBhdGg8L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cD4NCglQb3dyaWXigJlzIGNh
cmVlciBwYXRoIHdhcywgaW4gc29tZSB3YXlzLCBhY2NpZGVudGFsLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBW
aWV0bmFtIGRyYWZ0IG1hZGUgdGhlIG1pbGl0YXJ5IGEgbGlrZWx5IGRlc3RpbmF0aW9uIGZvciBt
YW55IHlvdW5nIG1lbiBncmFkdWF0aW5nIGluIDE5NjYsIGJ1dCBQb3dyaWUgbmV2ZXIgZXhwcmVz
c2VkIGFuIGludGVyZXN0IGluIG1pbGl0YXJ5IGxpZmUgb3IgdGhlIGRlc2lyZSB0byBmbHkgcGxh
bmVzLjwvcD4NCjxwPg0KCUhlIG9ubHkgY2FtZSB0byB0aGUgYXR0ZW50aW9uIG9mIHRoZSBVLlMu
IE5hdmFsIEFjYWRlbXkgaW4gQW5uYXBvbGlzLCBNZC4sIGJlY2F1c2Ugb2YgaGlzIHN3aW1taW5n
IHNraWxscy4gUHJvZmljaWVudCBpbiB0aGUgYnJlYXN0IHN0cm9rZSwgaGUgd2FzIGEgbWVtYmVy
IG9mIEZpcmVzdG9uZeKAmXMgc3RhdGUgY2hhbXBpb24gc3dpbSB0ZWFtIGFuZCB3YXMgbmFtZWQg
QWtyb27igJlzIG91dHN0YW5kaW5nIHN3aW1tZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJVHlzb24sIHR3byB5ZWFy
cyB5b3VuZ2VyIHRoYW4gUG93cmllLCBoYXMgYSB2YWd1ZSByZWNvbGxlY3Rpb24gb2Ygb2ZmaWNp
YWxzIGxvb2tpbmcgZm9yIHNvbWVvbmUgbG9jYWwgd2l0aCBmb290YmFsbCBzdHJlbmd0aHMgdG8g
YXBwbHkgdG8gdGhlIGFjYWRlbXksIFBvd3JpZeKAmXMgbmFtZSBjb21pbmcgdXAgYXMgYW4gYWx0
ZXJuYXRpdmUgYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgc3dpbW1pbmcgYWNoaWV2ZW1lbnRzLCBoZXIgbW9t4oCZ
cyByZXNpc3RhbmNlIHRvIGhpcyBhcHBsaWNhdGlvbiwgYW5kIGhpcyBldmVudHVhbCBhY2NlcHRh
bmNlIGludG8gdGhlIGFjYWRlbXkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSGUgZXhjZWxsZWQgaW4gZXZlcnl0
aGluZyBoZSBnb3QgbmVhci4gSGUgd2FzIHZvY2FsIGFuZCBvdXRnb2luZyBhbmQgZGlkIGdyZWF0
IGluIHNjaG9vbCzigJ0gc2hlIHNhaWQuIOKAnEJyaWdodCBhcyBhIGRvbGxhci7igJ08L3A+DQo8
cD4NCglIZSBzd2FtIGZvciB0aGUgTmF2eSwgZXZlbiBicmVha2luZyBhIGNvdXBsZSBvZiBzY2hv
b2wgcmVjb3JkcywgYnV0IGhlIHR1cm5lZCBkb3duIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGpvaW4gdGhl
IE9seW1waWMgc3dpbSB0ZWFtIHRvIHB1cnN1ZSBhIG5ldyBwYXNzaW9uOiBmbHlpbmcuPC9wPg0K
PGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSBsZWZ0LXNpZGUtaW1hZ2UiPg0KCTxpbWcgYWx0
PSJ3aGF0IGlzIHRoaXMgaW1hZ2Ugb2Y/IiBzcmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8xLjcyMzg0My4xNDc4
MDI0ODcxIS9pbWFnZS9pbWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvYmx1
ZWFuZ2VsMDEtMS5qcGcNCiIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKExlYWgg
S2xhZmN6eW5za2kvVGhlIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsKTwvZGl2Pg0KCTxkaXYgY2xhc3M9
InBpYy1jYXB0aW9uIj4NCgkJQ3ludGhpYSBUeXNvbiBwb3NlcyBmb3IgYSBwb3J0cmFpdCBob2xk
aW5nIGEgcGhvdG9ncmFwaCBvZiBoZXIgbGF0ZSBicm90aGVyLCAxOTY2IEZpcmVzdG9uZSBncmFk
dWF0ZSBTdHVhcnQgUG93cmllLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglIaXMgc3Bpbm9mZiBpbnRv
IGF2aWF0aW9uIHN1cnByaXNlZCB0aGUgZmFtaWx5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgY2Fu4oCZdCBh
bnN3ZXIgd2h5IGhlIGRpZCBpdCwgYnV0IGhlIHN0YXJ0ZWQgaXQgYW5kIGhlIGxvdmVkIGl0LOKA
nSBoaXMgc2lzdGVyIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJSGUgc2VydmVkIGFzIGEgcGlsb3QgYWJvYXJk
IHRoZSBjYXJyaWVycyBNaWR3YXkgYW5kIENvcmFsIFNlYSwgZmx5aW5nIGhlbGljb3B0ZXIgZXNj
b3J0IG1pc3Npb25zIGluIFZpZXRuYW0uPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlbiBpbiAxOTgwLCBhdCB0aGUg
YWdlIG9mIDMyLCBQb3dyaWUgYXBwbGllZCB3aXRoIDQ5IG90aGVyIHBpbG90cyBmb3IgYW4gb3Bl
bmluZyBvbiB0aGUgQmx1ZSBBbmdlbHMsIGEgc2l4LW1hbiBkZW1vbnN0cmF0aW9uIHRlYW0gdGhh
dCBlbnRlcnRhaW5lZCB1cCB0byA4IG1pbGxpb24gcGVvcGxlIGEgeWVhciB3aXRoIHRoZWlyIGFj
cm9iYXRpY3MuPC9wPg0KPHA+DQoJSGUgd29uIHRoZSBzZWF0LiBIaXMgbGF0ZSBtb3RoZXIsIEds
YWR5cyBQb3dyaWUsIHRvbGQgYSBCZWFjb24gSm91cm5hbCBzb2NpZXR5IHJlcG9ydGVyIGFib3V0
IHJlY2VpdmluZyB0aGUgYW5ub3VuY2VtZW50IGluIGEgcGhvbmUgY2FsbC48L3A+DQo8cD4NCgni
gJxIZSBzb3VuZGVkIGxpa2UgaGUgd2FzIGFib3V0IDEwIGZlZXQgb2ZmIHRoZSBncm91bmQuIEhl
IGRpZG7igJl0IG5lZWQgYSBwbGFuZSB0byBmbHkganVzdCB0aGVuLOKAnSBzaGUgc2FpZC4mbmJz
cDs8L3A+DQo8cD4NCglQb3dyaWXigJlzIG1vbSBhbmQgc2lzdGVyIHdhdGNoZWQgaGltIHBlcmZv
cm0gaW4gS2l0Y2hlbmVyLCBPbnRhcmlvLCBhbmQgYWdhaW4gaW4gQ2hhbXBhaWduLCBJbGwuPC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcTXkgYnJvdGhlciB3ZW50IGJhbGxpc3RpYyzigJ0gVHlzb24gc2FpZCwgbGF1
Z2hpbmcgYXQgdGhlIG1lbW9yeS4g4oCcSGUgZmxldyBieSBhdCA1MDAgZmVldCBhYm92ZSB0aGUg
Z3JvdW5kIGZseWluZyBsaWtlIGEgYmF0IG91dCBvZiB5b3Uta25vdy13aGVyZS4gTXkgbW90aGVy
IHdhcyBkdW1ic3RydWNrLiBTaGUgd2FzIGxpa2UsIOKAmFdoYXQgd2FzIHRoYXQ/4oCZIFRoZW4g
aGUgZGlkIGl0IGFnYWluLCB1cHNpZGUgZG93bi4gTXkgbW90aGVyIGxvdmVkIGl0LiBTaGUganVz
dCBsb3ZlZCBpdC4gU2hlIHdvdWxkIGhhdmUgZG9uZSBpdCBoZXJzZWxmIGlmIHNoZSBjb3VsZC7i
gJ08L3A+DQo8cD4NCgk8aWZyYW1lIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIg
aGVpZ2h0PSIzMzgiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvSDZTc0IzSllx
UWciIHdpZHRoPSI2MDAiPjwvaWZyYW1lPjwvcD4NCjxwPg0KCUFzIG11Y2ggYXMgUG93cmllIGxv
dmVkIHRoZSB0aHJpbGwgb2YgaXQgYWxsLCBoZSBhbHNvIGxvdmVkIHRoZSB3YXkgaGUgY291bGQg
aW5zcGlyZSBvdGhlcnMsIFR5c29uIHNhaWQuIEhlIGVuam95ZWQgdmlzaXRpbmcgaG9zcGl0YWxz
LCBnaXZpbmcgdGFsa3MgYXQgc2Nob29scyBhbmQgcGF0aWVudGx5IHNpZ25pbmcgYXV0b2dyYXBo
cyBhZnRlciBldmVyeSBzaG93LjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCBvbiBGZWIuIDIyLCAxOTgyLCBQb3dy
aWXigJlzIGZhbWlseSBnb3QgdGhlIGtpbmQgb2YgcGhvbmUgY2FsbCB0aGF0IGFsbCBCbHVlIEFu
Z2VsIGZhbWlsaWVzIGRyZWFkLjwvcD4NCjxwPg0KCVBvd3JpZSBhbmQgYW5vdGhlciBzcXVhZCBt
ZW1iZXIgd2VyZSBwcmFjdGljaW5nIGEgbWFuZXV2ZXIgY2FsbGVkIOKAnGNsZWFuIGxvb3AtZGly
dHkgbG9vcOKAnSBuZWFyIEVsIENlbnRybywgQ2FsaWYuLCBpbiBwcmVwYXJhdGlvbiBmb3IgYW4g
YWlyIHNob3cgYXQgWXVtYS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgc3R1bnQgY2FsbGVkIGZvciB0aGUgdHdv
IGpldCBmaWdodGVycywg4oCUIG9uZSBhdCBhbiBhbHRpdHVkZSBvZiA4LDAwMCBmZWV0LCB0aGUg
b3RoZXIgYXQgNCwwMDAgZmVldCDigJQgdG8gY29tcGxldGUgMzYwIGRlZ3JlZSBsb29wcyBiZWZv
cmUgdHVybmluZyBzaW11bHRhbmVvdXNseSBvdXQgb2YgdGhlIGxvb3AgaW4gdGhlIHNhbWUgZGly
ZWN0aW9uLjwvcD4NCjxwPg0KCVBvd3JpZSwgYSB2ZXRlcmFuIG9mIDMyMCBhaXJjcmFmdCBjYXJy
aWVyIGxhbmRpbmdzIGFuZCBtb3JlIHRoYW4gMiwwMDAgZmx5aW5nIGhvdXJzLCBjcmFzaGVkIGlu
dG8gdGhlIEltcGVyaWFsIFZhbGxleSBkZXNlcnQgYWZ0ZXIgY29tcGxldGluZyBoaXMgbG9vcC4m
bmJzcDs8L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIHJpZ2h0LXNpZGUtaW1hZ2Ui
Pg0KCTxpbWcgYWx0PSJCbHVlIEFuZ2VscyBhcnRpY2xlIiBzcmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8xLjcy
Mzg0MC4xNDc4MDI0ODYzIS9pbWFnZS9pbWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRzY2Fw
ZV81MDAvYmx1ZWFuZ2VsLW5ld3NwYXBlci1jbGlwcGluZy5qcGciIC8+PC9kaXY+DQo8cD4NCglO
ZXdzIHJlcG9ydHMgYXQgdGhlIHRpbWUgc2FpZCBoZSB3YXMgdGhlIDIxc3QgQmx1ZSBBbmdlbCBw
aWxvdCB0byBiZSBraWxsZWQgc2luY2UgdGhlIGdyb3VwIHdhcyBmb3JtZWQgaW4gMTk0Mi4gVGhl
IGluaGVyZW50IHJpc2sgaW4gd2hhdCBoZSBkaWQgd2FzIGFsbCB0aGUgbW9yZSBldmlkZW50IGJl
Y2F1c2UganVzdCBvbmUgbW9udGggZWFybGllciwgZm91ciBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBBaXIgRm9y
Y2XigJlzIFRodW5kZXJiaXJkcyB3ZXJlIGtpbGxlZCBpbiBhIHNpbWlsYXIgYWNjaWRlbnQuPC9w
Pg0KPHA+DQoJQWZ0ZXIgUG93cmll4oCZcyBkZWF0aCwgSnVkaXRoIFJlc25payBzZW50IHRoZSBm
YW1pbHkgYSBzeW1wYXRoeSBsZXR0ZXIuIFNoZSBhbmQgUG93cmllIHNwb2tlIHRvZ2V0aGVyIG9m
dGVuIGFib3V0IHNwYWNlIGNhcmVlcnMsIFBvd3JpZSBjb25maWRpbmcgdGhhdCBoaXMgdWx0aW1h
dGUgYW1iaXRpb24gd2FzIHRvIGJlIGFuIGFzdHJvbmF1dC48L3A+DQo8cD4NCglSZXNuaWsgaGVy
c2VsZiBkaWVkIGZvdXIgeWVhcnMgbGF0ZXIgd2hlbiB0aGUgc3BhY2Ugc2h1dHRsZSBDaGFsbGVu
Z2VyIGV4cGxvZGVkLjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+TG9jYWwgY29ubmVjdGlvbjwvc3Ryb25n
PjwvcD4NCjxwPg0KCU1BUFMgdm9sdW50ZWVycyBrbmV3IG5vbmUgb2YgdGhpcyB3aGVuIHRoZXkg
ZGVjaWRlZCB0byBhY3F1aXJlIHRoZSBTa3loYXdrLjwvcD4NCjxwPg0KCVZhbGVyaWUgS2lubmV5
LCBwcm9ncmFtIGNvb3JkaW5hdG9yIGZvciB0aGUgbXVzZXVtLCBzYWlkIHRoZSBwbGFuZSB3YXMg
b24gdGhlaXIgd2lzaCBsaXN0IGJlY2F1c2Ug4oCcaXTigJlzIG9uZSBvZiBldmVyeWJvZHnigJlz
IGZhdm9yaXRlLOKAnSBsb3ZlZCBmb3IgaXRzIHN0eWxlIGFuZCBtYW5ldXZlcmFiaWxpdHkuJm5i
c3A7PC9wPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSBsZWZ0LXNpZGUtaW1hZ2UiPg0K
CTxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9tYXBzYWlybXVzZXVtLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiA8aW1n
IGFsdD0iTUFQUyBBaXIgTXVzZXVtIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9tYXBzYWlybXVzZXVtLm9yZy93cC1j
b250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMy8wNy9sb2dvLnBuZyIgLz4gPC9hPg0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBp
Yy1jYXB0aW9uIj4NCgkJQ2xpY2sgb24gdGhlIGxvZ28gdG8gdmlzaXQgdGhlIE1BUFMgQWlyIE11
c2V1bSB3ZWJzaXRlLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCgnigJxCdXQgd2XigJlyZSBub3QganVz
dCBhYm91dCBwbGFuZXMs4oCdIHNoZSBzYWlkLiDigJxXZSB0ZWxsIHN0b3JpZXMsIGFuZCB3ZSB3
YW50IHRvIHRlbGwgdGhlIHN0b3JpZXMgb2YgbG9jYWwgaGVyb2VzIGFyb3VuZCBoZXJlLuKAnTwv
cD4NCjxwPg0KCVNvIGFmdGVyIGFjcXVpcmluZyB0aGUgcGxhbmUsIHNvbWUgZm9sa3Mgd2VyZSBz
aXR0aW5nIGFyb3VuZCBkdXJpbmcgYSBjb2ZmZWUgYnJlYWsgYW5kIG9uZSBndXkgb3BlbmVkIGEg
Y29tcHV0ZXIgdG8gc2VlIGlmIGFuIGludGVybmV0IHNlYXJjaCB3b3VsZCB0dXJuIHVwIGFueSBO
b3J0aGVhc3QgT2hpbyBjb25uZWN0aW9ucyB0byB0aGUgQmx1ZSBBbmdlbHMgdGhhdCBjb3VsZCBo
ZWxwIHRoZW0gcGVyc29uYWxpemUgdGhlIG5ld2VzdCBhZGRpdGlvbiB0byB0aGVpciBmbGVldCwg
S2lubmV5IHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJQWxtb3N0IGltbWVkaWF0ZWx5IHRoZXkgY2FtZSBhY3Jv
c3MgdGhlIHN0b3J5IG9mIFN0dWFydCBQb3dyaWUuJm5ic3A7PC9wPg0KPHA+DQoJS2lubmV5IHNh
aWQgc2hlIGxlZnQgaGVyIHBob25lIG51bWJlciB3aXRoIHN0YWZmIGF0IEZpcmVzdG9uZSBIaWdo
IFNjaG9vbCwgYW5kIHRoYXQgc2FtZSBuaWdodCBQb3dyaWXigJlzIHNpc3RlciwgQ3ludGhpYSBU
eXNvbiwgcmV0dXJuZWQgaGVyIGNhbGwuPC9wPg0KPHA+DQoJTUFQUyB2b2x1bnRlZXJzIG1hZGUg
dGhlIHRyaXAgdG8gdGhlIENoYW51dGUgQWlyIE11c2V1bSBpbiBJbGxpbm9pcyB0byByZXRyaWV2
ZSB0aGUgcGxhbmUsIHRha2luZyBpdCBhcGFydCwgcHV0dGluZyBpdCBvbnRvIHR3byB0cnVjayBi
ZWRzLCBoYXVsaW5nIGl0IHRvIEdyZWVuLCByZWFzc2VtYmxpbmcgaXQsIHRoZW4gcGFpbnRpbmcg
dGhlIGVudGlyZSB0aGluZyBhbiBhcHByb3ByaWF0ZSBzaGFkZSBvZiBibHVlLjwvcD4NCjxwPg0K
CU1lYW53aGlsZSwgVHlzb24gYWNjZXB0ZWQgYW4gaW52aXRhdGlvbiB0byB2aXNpdCBNQVBTIGFu
ZCBsZWFybiBtb3JlIGFib3V0IHRoZSBtdXNldW0gYW5kIHRoZWlyIGludGVudGlvbnMgZm9yIHRo
ZSBwbGFuZS48L3A+DQo8cD4NCglLaW5uZXkgc2FpZCB0aGUgZXhjaXRlbWVudCBjb250aW51ZWQg
dG8gYnVpbGQgYXMgdGhleSBsZWFybmVkIHRoYXQgUG93cmll4oCZcyB3aWRvdywgTGluZGE7IGhp
cyBzb24sIFNjb3R0OyBhbmQgZGF1Z2h0ZXIsIEVsaXphYmV0aDsgdGhlaXIgc3BvdXNlcyBhbmQg
Y2hpbGRyZW4gYW5kIHNvbWUgZXh0ZW5kZWQgZmFtaWx5IGludGVuZGVkIHRvIGZseSBpbiBmb3Ig
dGhlIGRlZGljYXRpb24gZnJvbSBhcyBmYXIgYXMgSG9uZyBLb25nIGFuZCBDYWxpZm9ybmlhLjwv
cD4NCjxwPg0KCVRoZSBGYWlybGF3biBWRlcgUG9zdCAzNDkgYW5kIFJhdmVubmEgQW1lcmljYW4g
TGVnaW9uIFBvc3QgMzMxIGRvbmF0ZWQgbW9uZXkgdG8gcGF5IGZvciB0aGVpciBob3RlbCByb29t
cy48L3A+DQo8cD4NCglFdmVuIFBvd3JpZeKAmXMgZm9ybWVyIHNxdWFkIG1hdGVzIHBpdGNoZWQg
aW4gb24gdGhlIHByb2plY3QuPC9wPg0KPHA+DQoJSmltIEhvcnNsZXkgb2YgT3JlZ29uIChOby4g
NCBpbiB0aGUgZm9ybWF0aW9uKSBzZW50IGEgcG9ydHJhaXQgaGUgcGFpbnRlZCBvZiBQb3dyaWUu
IERhdmUgQ2Fycm9sbCBvZiBDYWxpZm9ybmlhIChOby4gMSkgc2VudCB0aGUgZmxpZ2h0IHN1aXQg
aGUgdXNlZCBpbiAxOTgyIHRvIGJlIHBhcnQgb2YgYSBkaXNwbGF5LiBBbmQgQm9iIFN0ZXBoZW5z
IChOby4gMykgY2FtZSBmcm9tIFRlbm5lc3NlZSBmb3IgdGhlIGRlZGljYXRpb24uIFBvd3JpZSBm
bGV3IGluIHRoZSBOby4gNiBwb3NpdGlvbiDigJQgdGhlIHNvbG8gcGxhbmUgZmx5aW5nIGluIG9w
cG9zaXRpb24gdG8gdGhlIG90aGVyIGZpdmUuJm5ic3A7PC9wPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0
aWNsZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9IjE5ODEgQmx1ZSBBbmdlbHMgdGVhbSIgc3JjPSIvcG9s
b3BvbHlfZnMvMS43MjQ4MTAuMTQ3ODI4Mjc1NyEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0
aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwLzE5ODEtYmx1ZS1hbmdlbHMtdGVhbS5qcGciIC8+DQoJPGRpdiBj
bGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCUNvdXJ0ZXN5IG9mIHhibHVld2hvLmluZm88L2Rpdj4NCgk8
ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCVRoZSAxOTgxIEJsdWUgQW5nbGVzIHRlYW0gd2Fz
IG1hZGUgdXAgb2YgKGxlZnQgdG8gcmlnaHQpOiBMdC4gQnVkIEh1bnN1Y2tlciBOby4gOCwgTGNk
ci4gU3R1IFBvd3JpZSBOby4gNiwgTGNkci4gSmltIEhvcnNsZXkgTm8uIDQsIE1hai4gVGltIERp
bmVlbiwgVVNNQyBOby4gMiwgQ2RyLiBEZW5ueSBXaXNlbHkgTm8uIDEsIExjZHIuIEJvYiBTdGVw
aGVucyBOby4gMywgTGNkci4gSmFjayBFa2wgTm8uIDUsIEx0LiBLZXZpbiBNaWxsZXIgTm8uIDcu
IChDb3VydGVzeSBvZiB4Ymx1ZXdoby5pbmZvKS48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJV2hpbGUg
UG93cmll4oCZcyBhbmQgUmVzbmlr4oCZcyBjbGFzc21hdGVzIGhvbm9yZWQgdGhlbSB3aXRoIGEg
dHJlZSBwbGFudGluZyBpbiB0aGUgMTk5MHMsIFR5c29uIHNhaWQgc2hlIGRvZXNu4oCZdCByZWNh
bGwgYW55IG90aGVyIG1lbW9yaWFscyBmb3IgaGVyIGJyb3RoZXIsIG1ha2luZyB0aGUgTUFQUyBk
ZWRpY2F0aW9uIGFsbCB0aGUgbW9yZSBzcGVjaWFsLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEl04oCZcyBqdXN0
IHNvIHdvbmRlcmZ1bCB0byBoYXZlIGhpbSByZW1lbWJlcmVkIGFnYWluLOKAnSBUeXNvbiBzYWlk
LjwvcD4NCjxwPg0KCVBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQx
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cHNjaGxl
aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0
dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.