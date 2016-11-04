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MAPS dedicates new Skyhawk acquisition to Firestone grad who died with the Navy Blue Angels

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: November 4, 2016 - 01:55 PM | Updated: November 5, 2016 - 08:53 PM
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Artist and volunteer David Frye walks to the front of the plane to work on painting a replica Blue Angel plane in Oct. 2016 at the MAPS Air Museum in North Canton. The plane will be named for Stuart Powrie, a Firestone High grad who was killed in a Blue Angel training mission in 1982. The plane will be presented to his family members at a special event on Nov. 5. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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