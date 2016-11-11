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Marine surprises his sister at Barberton school after six years apart

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: November 11, 2016 - 07:18 PM | Updated: November 12, 2016 - 11:47 AM
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Barberton girls basketball freshman Alea Griffith, 14, reacts to her brother and Iraq soldier, Brandon Griffith, 33, as he surprises her at practice with a visit home after 6-years on Friday in Barberton. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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