Marine surprises his sister at Barberton school after six years apart

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJSW4gdGhlIHNpeCB5ZWFycyBCcmFuZG9uIEdyaWZmaXRoIHdhcyBhd2F5IGluIENhbGlm
b3JuaWEgc2VydmluZyBpbiB0aGUgVS5TLiBNYXJpbmUgQ29ycHMsIGhpcyB5b3VuZ2VzdCBzaXN0
ZXIsIEFsZWEsIGtlcHQgaGltIGluIGhlciB0aG91Z2h0cyBhdCBob21lIGluIEJhcmJlcnRvbi48
L3A+DQo8cD4NCglUaGlzIFZldGVyYW5zIERheSwgaGUgd2FzIG9uIGhlciBtaW5kIGEgbGl0dGxl
IGV4dHJhLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEnigJl2ZSBiZWVuIHRoaW5raW5nIGFib3V0IGhpbSBhbGwg
ZGF5IHRvZGF5LOKAnSBBbGVhIHNhaWQgRnJpZGF5LiDigJzigKYgSSB3YXMgdGhpbmtpbmcsIOKA
mFdoYXQgaWYgSSBuZXZlciBnZXQgdG8gc2VlIGhpbSBhZ2Fpbj/igJnigInigJ08L3A+DQo8cD4N
CglMaXR0bGUgZGlkIEFsZWEga25vdyB0aGF0IGhlciBicm90aGVyLCB3aG8gc2hlIHRob3VnaHQg
d2FzIG5lYXJseSAyLDUwMCBtaWxlcyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnksIHdhcyBqdXN0IHN0ZXBz
IGF3YXkuPC9wPg0KPHA+DQoJRHVyaW5nIGhlciBiYXNrZXRiYWxsIHByYWN0aWNlIGF0IEJhcmJl
cnRvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBvbiBGcmlkYXksIEFsZWEgcG9zZWQgZm9yIHBpY3R1cmVzIHdpdGgg
aGVyIHRlYW1tYXRlcyBhbmQgY29hY2ggR3JlZyBXaGl0bWVyLjwvcD4NCjxwPg0KCVNoZSB0aG91
Z2h0IHRoZXkgd2VyZSBjYXB0dXJpbmcgdGhlIG1vbWVudCB0byBjZWxlYnJhdGUgV2hpdG1lcuKA
mXMgMzUgeWVhcnMgb2YgY29hY2hpbmcuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcRG9u4oCZdCBmb3JnZXQgdG8g
c21pbGUs4oCdIHNhaWQgYW4gdW5mYW1pbGlhciB2b2ljZSBmcm9tIGJlaGluZCBoZXIuIFNoZSBz
bWlsZWQgd2lkZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJV2hlbiBzaGUgZmVsdCBhIGhhbmQgb24gaGVyIHNob3Vs
ZGVyIGFuZCB0dXJuZWQgYXJvdW5kLCB0aG91Z2gsIGhlciBqYXcgZHJvcHBlZCB0byBzZWUgYSBm
YWNlIHNoZSBoYWRu4oCZdCBmb3Jnb3R0ZW4gZXZlbiBhZnRlciB5ZWFycyBhcGFydC48L3A+DQo8
cD4NCglBbGVhIGRyb3BwZWQgaGVyIGJhc2tldGJhbGwgd2hlbiBzaGUgc2F3IEdyaWZmaXRoLCB3
aG8gc25lYWtlZCBpbnRvIHRoZSBneW0gdG8gc3VycHJpc2UgaGlzIHNpc3Rlci4gVGVhcnMgc3Ry
ZWFtZWQgZG93biBoZXIgZmFjZSBhcyB0aGUgdHdvIGVtYnJhY2VkIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGlt
ZSBpbiBzaXggeWVhcnMsIHdoaWxlIGhlciBjb2FjaCBhbmQgdGVhbW1hdGVzLCB3aG8gd2VyZSBq
dXN0IGFzIHN1cnByaXNlZCwgYXBwbGF1ZGVkIHRoZSByZXVuaW9uLjwvcD4NCjxwPg0KCUdyaWZm
aXRoIGhhcyBiZWVuIHN0YXRpb25lZCBpbiBTYW4gRGllZ28sIENhbGlmLiwgYXMgYSBzdGFmZiBz
ZXJnZWFudCBhbmQgYXZpb25pY3MgdGVjaG5pY2lhbiB3aXRoIHRoZSBNYXJpbmVzLiBIZSBzZXJ2
ZWQgaW4gSXJhcSBhbmQgQWZnaGFuaXN0YW4sIGFuZCBoZSByZWNlbnRseSByZXR1cm5lZCBmcm9t
IGEgc2hpcCBvbiB0aGUgUGFjaWZpYy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxMYXN0IHRpbWUgSSB3YXMgaGVy
ZSB3YXMgZWFybHkgMjAxMS4gU2hlIHdhcyBhYm91dCB0aGF0IHRhbGws4oCdIHNhaWQgR3JpZmZp
dGgsIGhvbGRpbmcgYSBmbGF0IGhhbmQgYXQgd2Fpc3QtbGV2ZWwuPC9wPg0KPHA+DQoJRGVzcGl0
ZSBhIG5lYXJseSAyMC15ZWFyIGFnZSBnYXAsIEdyaWZmaXRoLCAzMywgYW5kIEFsZWEsIDE0LCBz
cGVudCBhIGxvdCBvZiB0aW1lIHRvZ2V0aGVyIHdoZW4gaGUgc3RpbGwgbGl2ZWQgaW4gT2hpbyBh
bmQgYnJvdWdodCBoaXMga2lkcyB0byB0aGUgaG91c2UuIFdoZW4gaGUgbW92ZWQgdG8gQ2FsaWZv
cm5pYSwgdGhleSBzdGF5ZWQgaW4gdG91Y2gsIGJ1dCBBbGVhIHNhaWQgcmVjZW50bHkgdGhleeKA
mXZlIGJlZW4gY29tbXVuaWNhdGluZyBtb3JlIHRoYW4gZXZlci48L3A+DQo8cD4NCglTaGUgd2Fu
dGVkIEdyaWZmaXRoIHRvIGNvbWUgaG9tZSBpbiB0aW1lIGZvciBoZXIgMTV0aCBiaXJ0aGRheSBv
biBOb3YuIDE5LiBIZSB0b2xkIGhlciBoZSBjb3VsZG7igJl0IG1ha2UgaXQgYmVjYXVzZSBvZiBw
cmlvciBwbGFucywgYnV0IGhlIGRpZG7igJl0IHRlbGwgaGVyIGhl4oCZZCBiZSBhdmFpbGFibGUg
dGhlIHdlZWsgYmVmb3JlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgcmVhbGx5IGhhZCBubyBpZGVhIEkgd291
bGQgc2VlIGhpbSwgc28gaXTigJlzIGEgYmlnIHN1cnByaXNlLOKAnSBBbGVhIHNhaWQgdGhyb3Vn
aCB0ZWFycy4g4oCcSeKAmW0gc2hha3ku4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJR3JpZmZpdGggY29vcmRpbmF0
ZWQgcGxhbnMgd2l0aCBoaXMgcGFyZW50cywgYW5kIGFmdGVyIHNldmVyYWwgZmxpZ2h0IGRlbGF5
cywgaGUgd2FzIGFibGUgdG8gc25lYWsgaW50byB0aGVpciBob3VzZSBhcyBBbGVhIHNsZXB0IFRo
dXJzZGF5LiBIZSBjb29yZGluYXRlZCB3aXRoIFdoaXRtZXIgdG8gc3VycHJpc2UgaGVyIGR1cmlu
ZyBwcmFjdGljZSB0aGUgbmV4dCBkYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlzIGEgcmVhbGx5IGNv
b2wgdGhpbmcgdG8gZG8gb24gYSBjb29sIGRheSzigJ0gV2hpdG1lciBzYWlkLiDigJxTaGUgd2Fz
IHRvdGFsbHkgc2hvY2tlZCwgb2J2aW91c2x5LCBidXQgc2hl4oCZcyBiZWVuIGRyZWFtaW5nIG9m
IHRoaXMuIFNoZeKAmXMgYSBncmVhdCBraWQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGRpc3RhbmNlIGhh
cyBwcm92ZWQgZGlmZmljdWx0IGZvciB0aGUgc2libGluZ3MuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXQgbWFr
ZXMgbWUgcHJldHR5IHNhZCB0aGF0IGl0IHRvb2sgc28gbG9uZyB0byBnZXQgYmFjayzigJ0gR3Jp
ZmZpdGggc2FpZC4g4oCcU2hlIGxvb2tzIGdyb3duIHVwLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEl04oCZ
cyBiZWVuIHJlYWxseSBoYXJkLOKAnSBBbGVhIHNhaWQuIOKAnEhl4oCZcyBub3QgZXZlbiByZWNv
Z25pemFibGUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IGluIHRoZSBzaG9ydCB0aW1lIHRoZXkgaGF2ZSB0
b2dldGhlciBiZWZvcmUgaGUgZ29lcyBiYWNrIE1vbmRheSwgdGhlIHR3byBwbGFuIHRvIGNhdGNo
IHVwIG92ZXIgdGhpbmdzIHRoYXQgcmVtYWluIHVuY2hhbmdlZCBhZnRlciBhbGwgdGhlc2UgeWVh
cnMg4oCUIGxpa2UgQWxlYeKAmXMgbmF0dXJhbCBnYW1lIG9mIGdvbGYuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCc
U2hl4oCZbGwgcHJvYmFibHkgYmVhdCBtZSzigJ0gR3JpZmZpdGggc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglU
aGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMyMTYgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.