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Event is music to their ears

Marketing students with big hearts host Valentine’s Day dance for special education students

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 14, 2017 - 09:06 PM | Updated: February 15, 2017 - 07:01 AM
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Special-education student Tyler Russo (left) dances with sophomore Cheyanne Busch during the Valentine's Day dance at Kenmore High School on Tuesday in Akron. Students in the DECA program at Kenmore hosted the dance for special-education students. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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