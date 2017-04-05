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Legislation

Marsy’s Law seeks to give crime victims a voice

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 08:59 PM | Updated: April 6, 2017 - 01:11 PM
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David Voth, executive director of Crime Victim Services in West Central Ohio talks during the Victims' Rights Week Luncheon at the Portage Country Club Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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