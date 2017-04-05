Marsy’s Law seeks to give crime victims a voice

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIHN1cnZpdmluZyB2aWN0aW0gb2YgYSB0cmlwbGUgaG9taWNpZGUsIFJvbmRhIEJsYW5r
ZW5zaGlwLCB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCBzaGUgc3VwcG9ydHMgTWFyc3km
IzgyMTc7cyBMYXcgZm9yIE9oaW8sIHdoaWNoIHdvdWxkIGd1YXJhbnRlZSByaWdodHMgZm9yIGNy
aW1lIHZpY3RpbXMuIDwvcD48cD5NYXJzeSYjODIxNztzIExhdyB3b3VsZCBnaXZlIHZpY3RpbXMg
dGhlIHJpZ2h0IHRvIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHRoZWlyIHJpZ2h0cyBhbmQgc2VydmljZXMg
YXZhaWxhYmxlLCB0aGUgcmlnaHQgdG8gYmUgbm90aWZpZWQgYWJvdXQgbWFqb3IgcHJvY2VlZGlu
Z3MgYW5kIGRldmVsb3BtZW50cyBpbiB0aGUgY2FzZSwgdGhlIHJpZ2h0IHRvIGJlIHByZXNlbnQg
YXQgY291cnQgcHJvY2VlZGluZ3MgYW5kIHByb3ZpZGUgaW5wdXQgYmVmb3JlIGEgcGxlYSBkZWFs
IG9yIGJlIGhlYXJkIGF0IHBsZWFzLCBzZW50ZW5jaW5nIG9yIGVhcmx5IHJlbGVhc2UgYW5kIHRv
IGxldCB2aWN0aW1zIGtub3cgaWYgdGhlIGRlZmVuZGFudCBoYXMgZXNjYXBlZCBmcm9tIGN1c3Rv
ZHkgb3IgZGllZC4gQmxhbmtlbnNoaXAgd2FzIHNwZWFraW5nIGF0IGEgbmV3cyBjb25mZXJlbmNl
IHRvIG1hcmsgTmF0aW9uYWwgQ3JpbWUgVmljdGltcyYjODIxNzsgUmlnaHRzIFdlZWsuIDwvcD48
cD5CbGFua2Vuc2hpcCwgNDEsIHdhcyBzdGFiYmVkIGluIHRoZSBjaGVlayBhbmQgc2hvdCBpbiB0
aGUgZmFjZSwgbG9zaW5nIGhlciBsZWZ0IGV5ZSBkdXJpbmcgYSAyMDEzIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3
O3MgRXZlIGhvbWUtaW52YXNpb24gcm9iYmVyeSBpbiBCYXJiZXJ0b24uIEtpbGxlZCBpbiB0aGUg
c2hvb3Rpbmcgd2VyZSBCbGFua2Vuc2hpcCYjODIxNztzIGJveWZyaWVuZCwgSm9obiBLb2hsZXIs
IDQyOyBoaXMgc29uLCBEYXZpZCBDYXJwZW50ZXItS29obGVyLCAxNDsgYW5kIGhpcyBzb24mIzgy
MTc7cyBzaXN0ZXIsIDE4LXllYXItb2xkIEFzaGxleSBDYXJwZW50ZXIuIEtvaGxlciB3YXMgZGVz
Y3JpYmVkIGFzIGEgc21hbGwtdGltZSBwb3QgZGVhbGVyLjwvcD48cD5FcmljIEhlbmRvbiB3YXMg
Y29udmljdGVkIG9mIHRoZSBjcmltZXMgYW5kIHNlbnRlbmNlZCBsYXN0IE1heSB0byBsaWZlIGlu
IHByaXNvbiB3aXRob3V0IHBhcm9sZS4gIDwvcD48cD5CbGFua2Vuc2hpcCBzYWlkIGhlciByaWdo
dCB0byBwcml2YWN5IHdhcyBpbnZhZGVkIGR1cmluZyBIZW5kb24mIzgyMTc7cyB0cmlhbCB3aGVu
IHRoZSBjb3VydHMgZm9yY2VkIGhlciB0byBnaXZlIHVwIHByaXZhdGUgcGVyc29uYWwgaW5mb3Jt
YXRpb246IGhlciBsYXB0b3AsIGRpYXJ5LCBwYXNzd29yZHMgYW5kIGhlciBjZWxscGhvbmUuPC9w
PjxwPlNoZSBsb3N0IGhlciBhcHBlYWwgb2YgdGhlIHJlbGVhc2Ugb2YgaGVyIGluZm9ybWF0aW9u
LiBUaGUgTmludGggRGlzdHJpY3QgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscyBydWxlZCBpbiBGZWJydWFyeSB0
aGF0IHRoZSBpc3N1ZXMgQmxhbmtlbnNoaXAgcmFpc2VkIGluIGhlciBhcHBlYWwgd2VyZSBtb290
IGJlY2F1c2Ugc2hlIHByb3ZpZGVkIHRoZSByZXF1ZXN0ZWQgaW5mb3JtYXRpb24gdG8gdGhlIGNv
dXJ0IGR1cmluZyB0aGUgdHJpYWwuPC9wPjxwPlNoZSBpcyB0YWtpbmcgaGVyIGZpZ2h0IHRvIHRo
ZSBPaGlvIFN1cHJlbWUgQ291cnQgdG8gbWFrZSBzdXJlIHRoYXQgd2hhdCB3YXMgZG9uZSB0byBo
ZXIgdGhyb3VnaCB0aGUgY291cnQgaXMgbm90IGRvbmUgdG8gYW55b25lIGVsc2UuIDwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IGFueSB2aWN0aW1zIG9yIHN1cnZpdm9ycyB0byBnbyB0
aHJvdWdoIHdoYXQgSSB3ZW50IHRocm91Z2gsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCBhdCBhIG5ld3MgY29u
ZmVyZW5jZSBoZWxkIGJ5IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBTaGVycmkgQmV2YW4gV2Fs
c2gsIHdobyBhbG9uZyB3aXRoIG90aGVyIGFkdm9jYXRlcyBmb3IgTWFyc3kmIzgyMTc7cyBMYXcg
d2VyZSBhdCB0aGUgZXZlbnQgdG8gc2hvdyB0aGVpciBzdXBwb3J0IGZvciB0aGUgYW1lbmRtZW50
LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FzIHJldmljdGltaXplZCwmIzgyMjE7IEJsYW5rZW5zaGlwIHNh
aWQuICAmIzgyMjA7SSBhbHJlYWR5IGhhdmUgbXkgb3duIHBlcnNvbmFsIHByb2JsZW1zIHdpdGgg
dGhlIHNpdHVhdGlvbiAmIzgyMTI7IG5pZ2h0bHkgbmlnaHRtYXJlcyBhbmQgdGhlbiBoYXZpbmcg
dG8gZ28gdGhyb3VnaCB0aGUgY291cnQgc3lzdGVtIGFuZCBkZWFsIHdpdGggdGhhdCB0b28sIHRo
YXQgaHVydHMuIEkgd291bGRuJiM4MjE3O3Qgd2FudCBhbnlvbmUgZWxzZSB0byBmZWVsIHRoYXQg
d2F5LiBJbWFnaW5lIGlmIHlvdXIgMTYteWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIgb3IgeW91bmdlciBoYWQg
dG8gZ28gdGhyb3VnaCB0aGUgc2FtZSB0aGluZyB5b3Ugd291bGQgbm90IHdhbnQgdGhhdC4gSSYj
ODIxNzttIGhlcmUgdG8gc3RhbmQgdXAgZm9yIHlvdXIgcmlnaHRzIGFzIGxvbmcgYXMgSSBjYW4g
c3RhbmQgdXAgZm9yIG1pbmUsIHRvbyAmIzgyMzA7IGlmIEkgY2FuIGhlbHAgY2hhbmdlIHNvbWV0
aGluZyB0byBtYWtlIGl0IGJldHRlciBJIHdpbGwgYmUgaGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlByb3Zp
ZGluZyBwcm90ZWN0aW9uPC9wPjxwPldhbHNoIHRoYW5rZWQgQmxhbmtlbnNoaXAgZm9yIGhlciBj
b3VyYWdlIGFuZCBpbmNyZWRpYmxlIHdpbGwgdG8gbGl2ZSBhbmQgc2FpZCBzaGUgd2FzIGFuIGlu
c3BpcmF0aW9uIHRvIGV2ZXJ5b25lLjwvcD48cD5CbGFua2Vuc2hpcCwgd2hvIHN1ZmZlcnMgZnJv
bSBwb3N0LXRyYXVtYXRpYyBzdHJlc3MgZGlzb3JkZXIsIHNhaWQgJiM4MjIwO2JlaW5nIHN0cm9u
ZyBpcyBlYXN5LiBJIGRvIGl0IGZvciB0aGVtIFt0aGUgdmljdGltc10uJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+
V2Fsc2ggc2FpZCBiZXR0ZXIgbGF3cyBhcmUgbmVlZGVkIHRvIGhlbHAgaGVyIG9mZmljZSBkbyB0
aGVpciBqb2Igd2hlbiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHByb3RlY3RpbmcgdmljdGltcy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO01hcnN5JiM4MjE3O3MgTGF3IGd1YXJhbnRlZXMgYmFzaWMgcmlnaHRzIGZvciBjcmltZSB2
aWN0aW1zLiBJdCBtYWtlcyBzdXJlIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgdHJlYXRlZCB3aXRoIGRpZ25pdHks
IHJlc3BlY3QgYW5kIGZhaXJuZXNzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICAmIzgyMjA7TWFyc3kmIzgy
MTc7cyBMYXcgcHJvdmlkZXMgYW4gYWRkaXRpb25hbCBwcm90ZWN0aW9uIGJ5IGFsbG93aW5nIHZp
Y3RpbXMgdG8gZmlsZSBhIG1vdGlvbiB3aXRoIHRoZSBjb3VydHMgaWYgdGhlaXIgcmlnaHRzIGhh
dmUgYmVlbiBpZ25vcmVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2hlIHNhaWQgaGVyIG9mZmljZSBoYXMgaGVs
cGVkIG1vcmUgdGhhbiAyLDAwMCBjcmltZSB2aWN0aW1zIGV2ZXJ5IHllYXIsIHNvIGFueSBpbXBy
b3ZlbWVudCB0byBoZWxwIGNyaW1lIHZpY3RpbXMgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgJiM4MjIwO2EgZ3Jl
YXQgdGhpbmcgZm9yIE9oaW8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Nb3JhbCBvYmxpZ2F0aW9uPC9wPjxwPlRo
aXMgeWVhciYjODIxNztzIHRoZW1lIGZvciBOYXRpb25hbCBDcmltZSBWaWN0aW1zJiM4MjE3OyBS
aWdodHMgV2VlayBpcyBzdHJlbmd0aCwgcmVzaWxpZW5jZSBhbmQganVzdGljZS48L3A+PHA+QXQg
YSBsdW5jaGVvbiBoZWxkIGxhdGVyIFdlZG5lc2RheSB0byBtYXJrIHRoZSBkYXkgYXQgdGhlIFBv
cnRhZ2UgQ291bnRyeSBDbHViLCBndWVzdCBzcGVha2VyIERhdmlkIFZvdGgsIGV4ZWN1dGl2ZSBk
aXJlY3RvciBvZiBDcmltZSBWaWN0aW0gU2VydmljZXMgaW4gUHV0bmFtIGFuZCBBbGxlbiBjb3Vu
dGllcywgdGFsa2VkIGFib3V0IHRoZSBtb3JhbCBvYmxpZ2F0aW9uIHRvIHJlc3BlY3QgdmljdGlt
cyYjODIxNzsgcmlnaHRzIHRvIGJlIGluZm9ybWVkLCBwcmVzZW50IGFuZCBoZWFyZC48L3A+PHA+
SGUgc2FpZCB0aGUgb25lIHBlcnNvbiBpbiBhbiBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9yIGluIHRoZSBjb3Vy
dCByb29tIHdobyBkb2VzbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSB3YW50IHRvIGJlIHRoZXJlIGlzIHRoZSB2
aWN0aW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgZGV0ZWN0aXZlLCBwcm9zZWN1dG9yLCBqdWRnZSBhbmQg
dmljdGltIGFkdm9jYXRlIGNob29zZSB0aGVpciBjYXJlZXIsIGFuZCB0aGUgb2ZmZW5kZXIga25l
dyBoZSBtaWdodCBiZSBjYXVnaHQgYW5kIHB1bmlzaGVkLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyB0aGUgdmlj
dGltIHdobyBkZXNlcnZlcyBzcGVjaWFsIHJlc3BlY3QgYW5kIHByb3RlY3Rpb25zICYjODIzMDsg
dGhlIG9uZSB3aG8gd2FzIHZpb2xhdGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgc2FpZCBpbiBoaXMgdmll
dywgTWFyc3kmIzgyMTc7cyBMYXcgaXMgYmFzZWQgb24gZm91ciBjb3JlIG5lZWRzOiBzYWZldHks
IGhlYWxpbmcsIGp1c3RpY2UgYW5kIHJlc3RpdHV0aW9uICYjODIzMDsgb25lIG9yIGFsbCBvZiB0
aGVzZSBpc3N1ZXMgYXJlIGEgcHJpb3JpdHkgYXMgYSBzdXJ2aXZvciBvZiBjcmltZS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIGJlbGlldmUgdGhhdCB2aWN0aW0gcmlnaHRzIG11c3QgYmUgbWVhbmluZ2Z1bCB3
aXRoIHRoZSBzYW1lIGltcG9ydGFuY2UgYXMgZGVmZW5kYW50cyYjODIxNzsgJiM4MjE2O2R1ZSBw
cm9jZXNzJiM4MjE3OyByaWdodHMsJiM4MjIxOyBWb3RoIHNhaWQuICYjODIyMDtWaWN0aW1zJiM4
MjE3OyBtZWFuaW5nZnVsIHJpZ2h0cyBkbyBub3QgdHJ1bXAgZGVmZW5kYW50cyYjODIxNzsgcmln
aHRzLCB0aGV5IGFyZSBhIGJhbGFuY2UgJiM4MjMwOyBvZmZlbmRlcnMgaGF2ZSBhIHJpZ2h0IHRv
IGEgc3BlZWR5IHRyaWFsLCBidXQgdGhlIG1ham9yaXR5IG9mIHRpbWVzIHRoZXkgYXJlIHRoZSBv
bmVzIHJlcXVlc3RpbmcgZGVsYXlzIGFuZCBjb250aW51YW5jZXMgJiM4MjMwOyB2aWN0aW1zIGRl
c2VydmUgc3BlZWR5IGp1c3RpY2UgYW5kIHNob3VsZCBoYXZlIHRoZSByaWdodCB0byBvYmplY3Qg
dG8gZGVsYXlzLCBidXQgbm90IGNvbnRyb2wgdGhlIHNwZWVkIG9mIGhlYXJpbmdzIGFuZCBkZWNp
c2lvbnMuIFJlZHVjaW5nIHZpY3RpbSB0cmF1bWEgaXMgYSB2YWx1ZS4gVGhlcmUgbXVzdCBiZSBh
IGJhbGFuY2UgdGhhdCBpbmNsdWRlcyB0aGUgdmljdGltJiM4MjE3O3Mgdm9pY2UsIG5vdCBhIHZl
dG8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5DYW1wYWlnbiAgbW92ZW1lbnQ8L3A+PHA+VGhlIE1hcnN5JiM4MjE3
O3MgTGF3IGZvciBPaGlvIGNhbXBhaWduIGlzIGFuIDg4LWNvdW50eSBtb3ZlbWVudCB0byBwbGFj
ZSB0aGUgcHJvcG9zZWQgVmljdGltcyBCaWxsIG9mIFJpZ2h0cyBBbWVuZG1lbnQgdG8gdGhlIE9o
aW8gQ29uc3RpdHV0aW9uIG9uIHRoZSBOb3YuIDcgR2VuZXJhbCBFbGVjdGlvbiBiYWxsb3QuIFVu
ZGVyIE9oaW8gbGF3LCAzMDUsNTkxIHZhbGlkICYjMTczO3NpZ25hdHVyZXMgYXJlIG5lZWRlZCBi
eSBKdWx5IDUuIDwvcD48cD5UaGUgTWFyc3kmIzgyMTc7cyBMYXcgbW92ZW1lbnQgYmVnYW4gaW4g
MTk4Mywgd2hlbiBNYXJzeSBOaWNob2xhcyB3YXMgc3RhbGtlZCBhbmQga2lsbGVkIGJ5IGhlciBl
eC1ib3lmcmllbmQgaW4gQ2FsaWZvcm5pYS4gQSB3ZWVrIGFmdGVyIGhlciBtdXJkZXIsIE1hcnN5
JiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IHdhbGtlZCBpbnRvIGEgZ3JvY2VyeSBzdG9yZSB3aGVyZSB0aGV5IHNh
dyB0aGUgYWNjdXNlZCBtdXJkZXJlci4gVGhlIGZhbWlseSwgd2hvIGhhZCBqdXN0IHZpc2l0ZWQg
TWFyc3kmIzgyMTc7cyBncmF2ZSwgaGFkIG5vIGlkZWEgdGhlIGFjY3VzZWQgbXVyZGVyZXIgaGFk
IGJlZW4gcmVsZWFzZWQgb24gYmFpbC48L3A+PHA+VG8gZmluZCBvdXQgbW9yZSBhYm91dCBNYXJz
eSYjODIxNztzIExhdywgZ28gdG8gbWFyc3lzbGF3LnVzLiBUbyBzaWduIHBldGl0aW9ucyBpbiBT
dW1taXQgQ291bnR5IGNvbnRhY3QgQ29keSBQb3BlIGF0IDQwNi0yNzQtNTE5MyBvciBnbyB0byAx
MzMgUG9ydGFnZSBUcmFpbCwgU3VpdGUgMTAzLCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscy48L3A+PHA+TWFy
c3kmIzgyMTc7cyBMYXcgaGFzIGFscmVhZHkgcGFzc2VkIGluIENhbGlmb3JuaWEsIElsbGlub2lz
LCBNb250YW5hIGFuZCBOb3J0aCBhbmQgU291dGggRGFrb3RhLiA8L3A+PHA+TWFyaWx5biBNaWxs
ZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMDk4IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptbWls
bGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.