All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio politics

Mary Taylor launches gubernatorial campaign committee

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 02:11 PM | Updated: February 24, 2017 - 07:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio Lieutenant Gov. Mary Taylor filed the necessary paperwork Thursday to begin campaigning and collecting donations for what could be a contested Republican primary in 2018. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN NEWS

dog26_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Wadsworth girl leads dog to win at Westminster Kennel Club Dog Show - 9:36 PM

WADSWORTH:

marathon26cut
Akron Marathon schedules three “how to” meetings to motivate new runners and walkers - 9:36 PM
Akron area companies lauded for safety innovations
Warren Buffett sticks to business, avoids politics in letter - 9:43 PM
Pope quietly trims sanctions for sex abusers seeking mercy - 9:42 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next