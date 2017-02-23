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Ohio politics

Mary Taylor launches gubernatorial campaign committee

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 02:11 PM | Updated: February 24, 2017 - 07:32 AM
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Ohio Lieutenant Gov. Mary Taylor filed the necessary paperwork Thursday to begin campaigning and collecting donations for what could be a contested Republican primary in 2018. (AP Photo/Tony Dejak)


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