Massillon boy says he was shot during robbery attempt

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUFTU0lMTE9OOiBQb2xpY2Ugc2FpZCBhIDEwLXllYXItb2xkIGJveSB3YXMgc2hvdCBhbmQg
d291bmRlZCBkdXJpbmcgYSBjb25mcm9udGF0aW9uIHRoYXQgd2FzIHJlcG9ydGVkIGFzIGFuIGF0
dGVtcHRlZCByb2JiZXJ5IGluIFN0YXJrIENvdW50eS48L3A+PHA+TWFzc2lsbG9uIHBvbGljZSB0
b2xkIHRoZSBJbmRlcGVuZGVudCB0aGF0IHRoZSBib3kgd2FzIHNob3QgaW4gdGhlIHNob3VsZGVy
IGFyZWEgb24gTW9uZGF5IGFmdGVybm9vbiBhbmQgdGhlIGluanVyeSB3YXNuJiM4MjE3O3QgY29u
c2lkZXJlZCBsaWZlLXRocmVhdGVuaW5nIGFzIGhlIHdhcyB0YWtlbiB0byBhIGhvc3BpdGFsLjwv
cD48cD5Qb2xpY2Ugc2FpZCB0aGUgYm95IHdhcyB3aXRoIGEganV2ZW5pbGUgcmVsYXRpdmUgd2hl
biB0aGUgc2hvb3Rpbmcgb2NjdXJyZWQuIFRoZXkgcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBzb21lb25lIGluIGEg
dmVoaWNsZSBkZW1hbmRlZCBzb21ldGhpbmcgZnJvbSB0aGVtIGFuZCBmaXJlZCBhIHNob3Qgd2hl
biB0aGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb21wbHkuPC9wPjxwPlBvbGljZSBMdC4gSmFzb24gU2FpbnRl
bm95IHNhaWQgb2ZmaWNlcnMgYXJlIGludmVzdGlnYXRpbmcgd2hldGhlciB0aGVyZSBhcmUgc2lt
aWxhcml0aWVzIGJldHdlZW4gdGhhdCBjYXNlIGFuZCBvdGhlciBhdHRlbXB0ZWQgcm9iYmVyaWVz
IHRoYXQgaGF2ZSBvY2N1cnJlZCBpbiB0aGUgYXJlYS48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.