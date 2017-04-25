All CATEGORIES
☰ Menu

Portage Lakes repairs

Massive dam projects at Portage Lakes bring flood of concerns

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 25, 2017 - 06:26 PM | Updated: April 27, 2017 - 12:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Beaver Excavating Company employees work on Long Lake Dam on Manchester Road. Next up is East Reservoir, which covers 900 acres, and then the state will turn its attention to North Reservoir. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

xtreme27cover PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Gym in Hinckley channels inner ninja warrior in young and old

It was built on a dream.

kneading27web
LeBron says Reebok head offered a $10 million endorsement deal while he was still a student at Akron’s St. V-M
rockhall04cut
Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony set for April 14, 2018, in Cleveland
stacks22cut-2
Bob Dyer: B.F. Goodrich smokestack bricks will likely be sold
dam27cut_02
Massive dam projects at Portage Lakes bring flood of concerns
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next