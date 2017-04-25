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Massive dam projects at Portage Lakes bring flood of concerns

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 25, 2017 - 06:26 PM | Updated: April 26, 2017 - 04:19 PM
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Boaters make their way across Portrage Lakes. The Ohio Department of Natural Resources is on the verge of rebuilding the aging East Reservoir dam  a massive project that will impact life in the Portage Lakes area for more than a year. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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