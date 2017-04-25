Massive dam projects at Portage Lakes bring flood of concerns

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk1vcmUgZGV0YWlsczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExf
Qm9keVR4dC0tPjxwPlRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQgb2YgTmF0dXJhbCBSZXNvdXJjZXMgbWFp
bnRhaW5zIHdlYnNpdGVzIGRlZGljYXRlZCB0byBpdHMgZGFtIHNhZmV0eSBwcm9qZWN0cy4gPC9w
PjxwPkVhc3QgUmVzZXJ2b2lyOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdGlueXVybC5jb20va2JhYzRiciIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS9rYmFjNGJyPC9hPiA8L3A+PHA+TG9u
ZyBMYWtlOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdGlueXVybC5jb20va21rdXV5NCIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPmh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS9rbWt1dXk0PC9hPiA8L3A+
PHA+Q09WRU5UUlkgVFdQLjogVGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBOYXR1cmFsIFJlc291cmNl
cyBpcyBvbiB0aGUgdmVyZ2Ugb2YgcmVidWlsZGluZyB0aGUgYWdpbmcgRWFzdCBSZXNlcnZvaXIg
ZGFtICYjODIxMjsgYSBtYXNzaXZlIHByb2plY3QgdGhhdCB3aWxsIGltcGFjdCBsaWZlIGluIHRo
ZSBQb3J0YWdlIExha2VzIGFyZWEgZm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIHllYXIuPC9wPjxwPkJ1aWx0IGFy
b3VuZCAxODQwIHRvIGNyZWF0ZSBhIG1hc3NpdmUgd2F0ZXIgcmVzZXJ2b2lyIGZvciB0aGUgT2hp
byBhbmQgRXJpZSBDYW5hbCwgdGhlIHN0YXRlLW93bmVkIGRhbSBoYXMgZmFyIG91dGxpdmVkIGl0
cyBsaWZlc3BhbiBhbmQgZmFpbHMgdG8gbWVldCBtb2Rlcm4gc2FmZXR5IHN0YW5kYXJkcywgZXhw
ZXJ0cyBzYXkuIElmIHRoZSBsZXZlZSwgd2hpY2ggc3RyZXRjaGVzIGFib3V0IDEsNDAwIGZlZXQs
IHdlcmUgdG8gZmFpbCwgaXQgY291bGQgYmUgZGV2YXN0YXRpbmcsIHdpdGggZmxvb2R3YXRlcnMg
cG9zc2libHkgc3BpbGxpbmcgYXMgZmFyIGFzIGRvd250b3duIEFrcm9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlIEVhc3QgUmVzZXJ2b2lyIGRhbSBpcyBpbiB2ZXJ5IGJhZCBzaGFwZSwmIzgyMjE7IHNhaWQg
UGV0ZSBOaXgsIGFuIGVuZ2luZWVyIGFuZCBwcm9ncmFtIG1hbmFnZXIgd2l0aCB0aGUgUGFzYWRl
bmEsIENhbGlmLi1iYXNlZCBUZXRyYSBUZWNoLCB3aGljaCBpcyBvdmVyc2VlaW5nIHRoZSBuZXcg
ZGVzaWduLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIHByaW9yaXR5IGFuZCByaWdodGZ1bGx5IHNvLiBEYW0g
c2FmZXR5IGlzIHBhcmFtb3VudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB1cGNvbWluZyBwcm9qZWN0LCBz
ZXQgdG8gYmVnaW4gaW4gbGF0ZSBzcHJpbmcgb3IgZWFybHkgc3VtbWVyLCBpcyBwYXJ0IG9mIE9o
aW8mIzgyMTc7cyBvbmdvaW5nIGVmZm9ydCB0byByZXBhaXIgb2xkIGRhbXMgYWNyb3NzIHRoZSBz
dGF0ZSBhbmQgaXMgb25lIG9mIHRocmVlIHVuZGVyd2F5IG9yIHBsYW5uZWQgaW4gdGhlIFBvcnRh
Z2UgTGFrZXMuIFRoZSB0b3RhbCBlc3RpbWF0ZWQgY29zdCBmb3IgdGhlIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMm
IzgyMTc7IHByb2plY3RzLCBiZWluZyBwYWlkIGZvciBieSBzdGF0ZSBjYXBpdGFsIGZ1bmRzLCBp
cyAkNjAgbWlsbGlvbiB0byAkNjUgbWlsbGlvbi48L3A+PHA+V29yayBpcyB0YWtpbmcgcGxhY2Ug
bm93IGF0IHRoZSBMb25nIExha2UgZGFtIGFsb25nIE1hbmNoZXN0ZXIgUm9hZC4gTmV4dCB1cCBp
cyBFYXN0IFJlc2Vydm9pciwgd2hpY2ggY292ZXJzIDkwMCBhY3JlcywgYW5kIHRoZW4gdGhlIHN0
YXRlIHdpbGwgdHVybiBpdHMgYXR0ZW50aW9uIHRvIE5vcnRoIFJlc2Vydm9pci4gVGhlIHN0YXRl
IHByZXZpb3VzbHkgaGFzIGRvbmUgd29yayBhdCB0aGUgVHVzY2FyYXdhcyBSaXZlciBEaXZlcnNp
b24gRGFtIGFuZCBXZXN0IFJlc2Vydm9pci48L3A+PHA+T0ROUiBhbmQgVGV0cmEgVGVjaCBhcmUg
d2FybmluZyB0aGF0IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgaW5jb252ZW5pZW5jZXMgbGlrZSBub2lzZSBhbmQg
ZGlzcnVwdGlvbnMgYWxvbmcgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBEcml2ZSBkdXJpbmcgdGhlIGxlbmd0aHkg
RWFzdCBSZXNlcnZvaXIgZGFtIGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIGFsc28gbWF5
IGhhdmUgdG8gYWNxdWlyZSBwcm9wZXJ0eSBhbmQgZWFzZW1lbnRzIGZyb20gaG9tZW93bmVycy4g
QW5kIGEgbG9uZ3RpbWUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBpbnN0aXR1dGlvbiBtYXkgZmFsbCB2aWN0aW0g
dG8gdGhlIHByb2plY3QsIGFzIHRoZSBzdGF0ZSBpcyBuZWdvdGlhdGluZyB0byBidXkgdGhlIEtp
ZWZmZXIgTWFyaW5lIHByb3BlcnR5LiBUaGUgZnVsbC1zZXJ2aWNlIG1hcmluYSBtYXkgZGlzYXBw
ZWFyIGFmdGVyIHRoaXMgYm9hdGluZyBzZWFzb24uPC9wPjxwPkx5bm4gU3RhbXAsIHByZXNpZGVu
dCBvZiB0aGUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBBZHZpc29yeSBDb3VuY2lsIHdob3NlIGhvbWUgb24gQXF1
YSBCb3VsZXZhcmQgb3Zlcmxvb2tzIGEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgZGFtLCBleHBlY3RzIHRoYXQg
dGhlIGNvbnN0cnVjdGlvbiB3aWxsIGNhdXNlIGhlYWRhY2hlcyBmb3IgcmVzaWRlbnRzIGFsb25n
IHRoZSB3YXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGxpa2UgYW55IGNv
bnN0cnVjdGlvbiBwcm9qZWN0LCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztz
IGdvaW5nIHRvIGJlIGEgcHJpY2UgZm9yIHByb2dyZXNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmV3IGRhbTwv
cD48cD5UZXRyYSBUZWNoIGhhZCB0byBiZSBjcmVhdGl2ZSB3aXRoIGl0cyBkYW0gZGVzaWduLjwv
cD48cD5UaGUgbGV2ZWUgJiM4MjEyOyB3aGljaCBpcyBpbiB0aHJlZSBzZWN0aW9ucyBhbmQgZXh0
ZW5kcyB0byB0aGUgbGFuZG1hcmsgQ2xvY2sgVG93ZXIgJiM4MjEyOyBpcyBhIHNhbmR5IGVtYmFu
a21lbnQgd2l0aCBkaXJ0IGFuZCBhIHJvYWQgb24gdG9wIG9mIGl0LiBUaGF0JiM4MjE3O3MgcGFy
dCBvZiB0aGUgZGFtJiM4MjE3O3MgcHJvYmxlbTogV2F0ZXIgaXMgc2VlcGluZyB0aHJvdWdoLjwv
cD48cD5UaGUgY2hhbGxlbmdlIGludm9sdmVzIHJlcGxhY2luZyB0aGUgZGFtIHdoaWxlIGFsc28g
a2VlcGluZyB0aGUgbXVjaC10cmF2ZWxlZCBQb3J0YWdlIExha2VzIERyaXZlIG9wZW4gYW5kIHRy
eWluZyB0byBpbXBhY3QgcmVzaWRlbnRzIGFzIGxpdHRsZSBhcyBwb3NzaWJsZS48L3A+PHA+VGhl
IGlubm92YXRpdmUgc29sdXRpb24gaW52b2x2ZXMgcHVzaGluZyBzYW5kIGFuZCBmaWxsIGluIGFs
b25nIHRoZSBlbWJhbmttZW50IGFuZCBjb25zdHJ1Y3RpbmcgYSB0aHJlZS1zdG9yeSwgMzAtIHRv
IDQwLWZvb3Qgd2lkZSBjb25jcmV0ZSBibG9jay4gVGhhdCBibG9jayB3b24mIzgyMTc7dCByaXNl
IGludG8gdGhlIHNreSwgdGhvdWdoLiBJdCYjODIxNztsbCBiZSBidXJpZWQgYWxvbmcgdGhlIGVt
YmFua21lbnQgdG8gcHJldmVudCBzZWVwYWdlIGFuZCBjb3ZlcmVkIHdpdGggZ3Jhc3MuPC9wPjxw
PlRoZSBmdXR1cmUgZGFtLCB3aGljaCB3aWxsIGhhdmUgYSBsaWZlc3BhbiBvZiBhYm91dCAxMDAg
eWVhcnMsIHdpbGwgZXh0ZW5kIG11Y2ggZmFydGhlciBpbnRvIHRoZSB3YXRlciB0aGFuIGl0IGRv
ZXMgdG9kYXkuPC9wPjxwPlRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gd29yaywgYmVpbmcgb3ZlcnNlZW4gYnkg
UnVobGluIENvLiBpbiBBa3Jvbiwgd2lsbCBpbnZvbHZlIGRyaWxsaW5nLiBDb250cmFjdG9ycyBh
cmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gdmlzaXQgaG9tZXMgaW4gdGhlIGFyZWEgdG8gYXNzZXNzIHRoZWlyIHN0
YWJpbGl0eSBiZWZvcmUgdGhlIHdvcmsgYmVnaW5zLjwvcD48cD5PbmNlIHRoZSBwcm9qZWN0IHN0
YXJ0cywgdGhlIGNvbnN0cnVjdGlvbiBpcyBleHBlY3RlZCB0byBsYXN0IGZvciBhdCBsZWFzdCBh
IHllYXIgYW5kIGEgaGFsZi48L3A+PHA+VGV0cmEgVGVjaCBhbmQgT0ROUiBwbGFuIHRvIHVudmVp
bCB0aGUgc3BlY2lmaWMgZGVzaWduIE1heSAxMSBkdXJpbmcgcHVibGljIG1lZXRpbmdzIGF0IHRo
ZSBPRE5SIERpc3RyaWN0IFRocmVlIG9mZmljZXMsIDkxMiBQb3J0YWdlIExha2VzIERyaXZlLiBU
aGVyZSBhcmUgdHdvIHNlc3Npb25zOiA1OjMwIHRvIDY6NDUgcC5tLiBhbmQgNzoxNSB0byA4OjMw
IHAubS48L3A+PHA+VGhlIE9oaW8gRW52aXJvbm1lbnRhbCBQcm90ZWN0aW9uIEFnZW5jeSBhbHNv
IGhhcyBzY2hlZHVsZWQgYXQgbWVldGluZyB0aGlzIHdlZWsgdG8gdGFsayBhYm91dCB0aGUgcHJv
amVjdCBhdCA2IHAubS4gVGh1cnNkYXkgYXQgdGhlIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgS2l3YW5pcyBDaXZp
YyBDZW50ZXIsIDcyNSBQb3J0YWdlIExha2VzIERyaXZlLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgYWdlbmN5
IG5vdGVkIHRoYXQgT0ROUiBjb3VsZCBwbGFjZSB1cCB0byA1Miw1MDAgY3ViaWMgeWFyZHMgb2Yg
ZmlsbCBpbnRvIHRoZSByZXNlcnZvaXIgYW5kIGl0IGlzIHN0dWR5aW5nIHRoZSBlbnZpcm9ubWVu
dGFsIGltcGFjdCBiZWZvcmUgaXQgaXNzdWVzIG9yIGRlbmllcyBhIHdhdGVyIHF1YWxpdHkgY2Vy
dGlmaWNhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBwcm9qZWN0IGlzIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgaW1w
YWN0cyBvbiB0aGUgY29tbXVuaXR5LCYjODIyMTsgT0ROUiBzcG9rZXNtYW4gSm9obiBXaXNzZSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7VGhvc2UgaW1wYWN0cyBhcmUgZ29pbmcgdG8gdmFyeSBidXQgb3VyIG92ZXJh
bGwgZ29hbCBpcyB0byBtaW5pbWl6ZSB0aG9zZSBpbXBhY3RzIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIG91ciBh
YmlsaXR5IHRocm91Z2ggZGVzaWduIGFuZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5PRE5S
IGhhcyBjb25kdWN0ZWQgYW4gb25saW5lIHN1cnZleSBmb3IgbG9jYWwgcmVzaWRlbnRzLCBpbmNs
dWRpbmcgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHdoZW4gdGhleSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIHNlZSB0aGUgd29y
ayBkb25lLiBNb3N0IHJlc3BvbmRlbnRzIHByZWZlcnJlZCB0aGF0IHRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24g
YmUgZG9uZSBiZXR3ZWVuIDcgYS5tLiBhbmQgNyBwLm0uLCBhcyBvcHBvc2VkIHRvIDI0IGhvdXJz
IG9yIHNldmVuIGRheXMgYSB3ZWVrLjwvcD48cD5XaGF0IHRvIGV4cGVjdDwvcD48cD5NYW55IHJl
c2lkZW50cyBpbnRlcnZpZXdlZCBieSB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwga25ldyBmZXcgc3BlY2lm
aWNzIGFib3V0IHRoZSB1cGNvbWluZyBwcm9qZWN0IGFuZCBhcmUgYW54aW91cyB0byBzZWUgd2hh
dCB0aGUgc3RhdGUgaXMgcGxhbm5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O2QgbGlrZSB0byBr
bm93IHdoYXQgaXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBsb29rIGxpa2Ugd2hlbiBpdCYjODIxNztzIGRv
bmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1pa2UgU2lrb3JhLCB3aG8gbGl2ZXMgb24gQXF1YSBCb3VsZXZhcmQg
YW5kIGNhbiBzZWUgdGhlIGRhbSBmcm9tIGhpcyBiYWNreWFyZC48L3A+PHA+T25lIHJlc2lkZW50
LCB3aG8gZGVjbGluZWQgdG8gYmUgaWRlbnRpZmllZCwgam9rZWQgdGhhdCBoZSBkaWRuJiM4MjE3
O3QgZ2l2ZSBhIGRhbW4gYWJvdXQgdGhlIGRhbS4gPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgU3VzYW4gYW5k
IENodWNrIFBseW1pcmUsIHdobyBoYXZlIGxpdmVkIG9uIFd5bW9yZSBTdHJlZXQgZm9yIDI1IHll
YXJzLCBhcmUgY2VydGFpbiBvZiBvbmUgdGhpbmcuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBn
b2luZyB0byBiZSBhIG1lc3MgYWxsIHN1bW1lciwmIzgyMjE7IENodWNrIFBseW1pcmUgc2FpZC48
L3A+PHA+VGV0cmEgVGVjaCBhbmQgT0ROUiBhcmUgYXdhcmUgdGhhdCBtYW55IHJlc2lkZW50cyBh
cmUgdW5zZXR0bGVkIGFib3V0IHRoZSB1cGNvbWluZyBwcm9qZWN0LjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUg
Y29uY2VybnMgYWJvdXQgZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIHdhdGVyIGxldmVscyBvbiB0aGUgcG9wdWxh
ciBib2F0aW5nIGFuZCBmaXNoaW5nIHJlc2Vydm9pciB0byB0aGUgY29tbXVuaXR5JiM4MjE3O3Mg
bGFuZG1hcmsgQ2xvY2sgVG93ZXIgYmVpbmcgYWZmZWN0ZWQuIFRoZSBnb2FsIGlzIHRvIG1haW50
YWluIHdhdGVyIGxldmVscywgYnV0IE9ETlIgbm90ZWQgdGhhdCBpdCBwbGFucyB0byBsb3dlciB0
aGUgbGV2ZWxzIGluIHRoZSBmYWxsIGZvciBkb2NrIHdvcmsgYW5kIG90aGVyIG1haW50ZW5hbmNl
IHVucmVsYXRlZCB0byB0aGUgZGFtLjwvcD48cD5UZXRyYSBUZWNoIGFuZCBPRE5SIHByb21pc2Vk
IHRoYXQgdGhleSB3aWxsIG5vdCBoYXZlIHRvIHJlbG9jYXRlIG9yIHRha2UgZG93biB0aGUgQ2xv
Y2sgVG93ZXIuPC9wPjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3MgYWxzbyBjb25jZXJuIGFib3V0IHRoZSBmdXR1
cmUgb2YgS2llZmZlciBNYXJpbmUsIGEgZnVsbC1zZXJ2aWNlIG1hcmluYSwgcG9udG9vbiByZW50
YWwgYnVzaW5lc3MgYW5kIGdpZnQgc2hvcCB0aGF0IHNpdHMgc21hY2sgb24gdGhlIGRhbSBhbmQg
aGFzIGJlZW4gYXJvdW5kIGZvciBkZWNhZGVzLiAoSXQgd2FzIG5hbWVkIExlaWdodG9uJiM4MjE3
O3MgQm9hdGhvdXNlIGJlZm9yZSAyMDA4Lik8L3A+PHA+Q28tb3duZXIgTGF1cmllIEtpZWZmZXIg
ZGVjbGluZWQgdG8gY29tbWVudCBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBvbmdvaW5nIHRhbGtzIHdpdGggdGhl
IHN0YXRlLiBCdXQgc2hlIGhhcyBwcm9taXNlZCBjdXN0b21lcnMgdGhhdCB0aGUgbWFyaW5hIHdp
bGwgYmUgaW4gYnVzaW5lc3MgdGhyb3VnaCB0aGUgY3VycmVudCBib2F0aW5nIHNlYXNvbi48L3A+
PHA+TG9uZyBMYWtlIGxldmVsczwvcD48cD5KZXJyeSBXZWxjaCwgd2hvIGxpdmVzIG9uIENvdmUg
Qm91bGV2YXJkIGFsb25nIExvbmcgTGFrZSwgaGFzIGJlZW4gdW5oYXBweSB3aXRoIHRoZSBkYW0g
Y29uc3RydWN0aW9uIG5lYXIgaGltLjwvcD48cD5UaGUgd2F0ZXIgbGV2ZWwgcm9zZSBhYm91dCB0
aHJlZSBmZWV0IGluIEphbnVhcnksIGFuZCBoZSBhbmQgb3RoZXJzIGJsYW1lIHRoZSBkYW0gd29y
ayBhbmQgdGhlIHN0YXRlIGZvciBhbGxvd2luZyB0aGUgd2F0ZXIgdG8gcmlzZS48L3A+PHA+T0RO
UiwgdGhvdWdoLCBibGFtZXMgYSBtYWpvciByYWluc3Rvcm0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHVuZGVy
c3RhbmQgdGhleSBuZWVkIHRvIHVwZ3JhZGUgdGhlc2UgZGFtcyAuLi4gQnV0IHRoZSBwcm9ibGVt
IGlzIHRoZXkgd291bGQgbmV2ZXIgbGV0IHRoZSBvdGhlciBsYWtlcyBmbG9vZCBsaWtlIHRoZXkg
ZGlkIGhlcmUuIFRoZXkgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYWxsb3cgaXQsJiM4MjIxOyBXZWxjaCBzYWlk
LiAmIzgyMjA7TG9uZyBMYWtlIGlzIGNvbnNpZGVyZWQgdGhlIGJhc3RhcmQgc3RlcGNoaWxkIG9m
IHRoZSBsYWtlcywgdG8gYmUgaG9uZXN0IHdpdGggeW91LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUmIzgyMTc7
cyBlc3BlY2lhbGx5IHVwc2V0IHRoYXQgdGhlIGRvY2sgY29udHJhY3QgdGhhdCByZXNpZGVudHMg
YXJlIHJlcXVpcmVkIHRvIHNpZ24gc2F5cyBPRE5SIGlzbiYjODIxNzt0IGxpYWJsZSBmb3IgYW55
IGRhbWFnZSBkb25lIGJ5IHJhaXNpbmcgb3IgbG93ZXJpbmcgd2F0ZXIgbGV2ZWxzLjwvcD48cD5U
aGUgd2F0ZXIgcm9zZSBzbyBoaWdoIHRoYXQgaXQgZmxvb2RlZCBDaGFybGVzIGFuZCBUYW1teSBI
dWZmbWFuJiM4MjE3O3MgaG91c2Ugb24gSG9obWFuIEF2ZW51ZSwgY2F1c2luZyBhYm91dCAkMTQs
MDAwIHdvcnRoIG9mIHN0cnVjdHVyYWwgZGFtYWdlIGFuZCBhbm90aGVyICQxMCwwMDAgdG8gZnVy
bmlzaGluZ3MgYW5kIG90aGVyIGl0ZW1zIGluIHRoZWlyIGZpbmlzaGVkIGJhc2VtZW50LjwvcD48
cD5UYW1teSBzYWlkIHNoZSYjODIxNztzIGxpdmVkIHRoZXJlIGZvciAzNSB5ZWFycyBhbmQgaGFk
IG5ldmVyIGV4cGVyaWVuY2VkIGZsb29kaW5nIHRoYXQgYmFkLiBUaGUgc3RhdGUgc2hvdWxkIGhh
dmUgcmVsZWFzZWQgd2F0ZXIgZnJvbSB0aGUgbGFrZSB0byBwcmV2ZW50IHRoZSBmbG9vZGluZywg
c2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG1hZGUgb3VyIGhvdXNlIHdvcnRobGVz
cywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5XZWxjaCBhZHZpc2VkIG90aGVyIHByb3BlcnR5IG93
bmVycyBpbiB0aGUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyB0byBiZSB3YXJ5IGFib3V0IHRoZSBkYW0gcHJvamVj
dHMgYW5kIG5vdCB0byBiZSBhZnJhaWQgdG8gc3BlYWsgdXAgaWYgdGhleSBhcmUgdW5oYXBweSBh
bmQga2VlcCBPRE5SIGFjY291bnRhYmxlLiBUaGUgc3RhdGUgbmVlZHMgdG8gaW1wcm92ZSBpdHMg
Y29tbXVuaWNhdGlvbiB3aXRoIHBlb3BsZSBsaXZpbmcgYWxvbmcgdGhlIGxha2VzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7VGhleSBzaG91bGQgdGVsbCBwZW9wbGUgeW91IHdpbGwgYmUgaW5jb252ZW5pZW5jZWQs
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05
OTYtMzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5y
YXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
PiZuYnNwOyYjNjQ7YXJtb25yaWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.