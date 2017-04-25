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Portage Lakes repairs

Massive dam projects at Portage Lakes bring flood of concerns

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 25, 2017 - 06:26 PM
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Beaver Excavating Company employees work on Long Lake Dam on Manchester Road. Next up is East Reservoir, which covers 900 acres, and then the state will turn its attention to North Reservoir. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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