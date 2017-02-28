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State of the City address

Mayor Horrigan hints at Akron income tax increase in State of the City address

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 28, 2017 - 04:40 PM
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Akron Mayor Dan Horrigan applauds during a pause in his State of the City address to a packed house at the John S. Knight Center on Tuesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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