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Mayoral tradition in Stow sends laminated keepsakes to residents in the news

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 6, 2017 - 07:03 PM | Updated: March 7, 2017 - 01:05 PM
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Administrative assistant to the mayor Vicki Huff (left) and Stow Mayor Sara Kline sort through newspaper clippings to send to residents. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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