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McEbright School Children are surprised with Easter Baskets by the Akron Elks Club

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 07:44 PM
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Members of the Akron Elks Will Stallworth (back left) Larry Jowes Sr., Collie Brooks, exulted ruler, Larry Dickerson, Floyd Jeffries Sr., John Russell and Wayne Johnson Jr. with first graders at McEbright Elementary School where the Elks delivered Easter baskets Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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