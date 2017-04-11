All CATEGORIES
☰ Menu

McEbright School Children are surprised with Easter Baskets by the Akron Elks Club

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 07:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Members of the Akron Elks Will Stallworth (back left) Larry Jowes Sr., Collie Brooks, exulted ruler, Larry Dickerson, Floyd Jeffries Sr., John Russell and Wayne Johnson Jr. with first graders at McEbright Elementary School where the Elks delivered Easter baskets Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Akron Dish: Men Who Cook returns; da Bayou plans grand opening; Ramp Up Peninsula; Mustard Seed celebrates; events and signings

The guys are back, and this time Akron’s mayor and fire chief are cookin’.

playball12cut_01
Indians home opener brings hopes for October baseball
fire11cut_01
Akron firefighters save man from burning home
cox11cut_01
Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death
run11cut_01
Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next