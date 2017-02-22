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Missing trustee

Medical examiner confirms missing trustee’s body pulled from Chippewa Lake

From staff and wire reports

Published: February 22, 2017 - 07:39 PM
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A body pulled from Chippewa Lake on Tuesday afternoon has been identified as Lafayette Township Trustee Bryon Macron, the Medina County Sheriffs office said Wednesday evening. (WEWS-TV)

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