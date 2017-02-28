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Medical examiner identifies victim in fatal baler accident

Beacon Journal staff report

Published: February 28, 2017 - 08:51 AM

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Longtime Akron real estate agent Carolyn Marting dies at 77 - 8:06 PM

Carolyn Ann Lexvold Marting, a real estate agent in the Akron area for more than 40 years, was enthusiastic and passionate about everything she did — whether selling homes, volunteering in the community or hiking in the Summit Metro Parks.

Mrs. Marting, 77, died of natural causes Feb. 25 in The Villages, a retirement community in central Florida.

Lenten fish fries — 2017 - 5:47 PM
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