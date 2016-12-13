Medical examiner: Man shot, killed by Hudson police officer was struck five times

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gdW5hcm1lZCBtYW4gd2hvIHdhcyBzaG90IGFuZCBraWxsZWQgYnkgYSBIdWRzb24gcG9s
aWNlIG9mZmljZXIgbGFzdCB3ZWVrIHdhcyBzdHJ1Y2sgd2l0aCBidWxsZXRzIGZpdmUgdGltZXMs
IGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBNZWRpY2FsIEV4YW1pbmVyJiM4MjE3O3Mg
T2ZmaWNlLjwvcD48cD5UaGUgYXV0b3BzeSBwZXJmb3JtZWQgb24gU2FpZiBOYXNzZXIgTXViYXJh
ayBBbGFtZXJpLCAyNiwgcmV2ZWFsZWQgZml2ZSB3b3VuZHM6IG9uZSB0byB0aGUgaGVhZCwgb25l
IHRvIHRoZSBmYWNlIGFuZCB0aHJlZSB0byB0aGUgbGVmdCBsZWcuIDwvcD48cD5BbGFtZXJpIGZs
ZWQgdGhlIHNjZW5lIHRoZSBhZnRlcm5vb24gb2YgRGVjLiA0IGFmdGVyIGNhdXNpbmcgYSBzZXJp
b3VzIGNhciBjcmFzaCBvbiB0aGUgT2hpbyBUdXJucGlrZSwgZHVyaW5nIHdoaWNoIGhpcyB2ZWhp
Y2xlIGZsaXBwZWQgb250byBpdHMgcm9vZi4gT2ZmaWNlciBSeWFuIERvcmFuLCB3aG8gcG9saWNl
IGlkZW50aWZpZWQgYXMgQWxhbWVyaSYjODIxNztzIHNob290ZXIsIGNhdWdodCB1cCB0byBBbGFt
ZXJpIGFib3V0IGEgaGFsZi1taWxlIG5vcnRoIG9mIHRoZSB0dXJucGlrZSwgaW4gYSB3b29kZWQg
YXJlYSBvZmYgYW4gYWNjZXNzIHJvYWQuPC9wPjxwPkEgZGFzaGJvYXJkIGNhbWVyYSB2aWRlbyBv
ZiB0aGUgaW5jaWRlbnQgZGlkIG5vdCBjYXB0dXJlIHRoZSBzaG9vdGluZyBiZWNhdXNlIERvcmFu
IGFuZCBBbGFtZXJpIHdlcmUgb2ZmIHNjcmVlbi4gSG93ZXZlciwgaXQgZGlkIGNhcHR1cmUgYXVk
aW8sIGluY2x1ZGluZyBhIG1pbnV0ZS1sb25nIHN0cnVnZ2xlIGFuZCBEb3JhbiByZXBlYXRlZGx5
IHdhcm5pbmcgQWxhbWVyaSAmIzgyMTI7IHdobyB3YXMgdW5hcm1lZCAmIzgyMTI7IHRvIHN0b3Ag
YW5kIHRoYXQgaGUmIzgyMTc7ZCBzaG9vdC4gPC9wPjxwPlNpeCBndW5zaG90cyBmb2xsb3dlZC4g
VGhlIHNob3RzIHdlcmUgZmlyZWQgaW4gYSByYXBpZCBzZXJpZXMgb2YgdGhyZWUsIHRoZW4gYSBw
YXVzZSBmb2xsb3dlZCBieSB0aHJlZSBzaG90cyB3aXRoIGEgYmVhdCBiZXR3ZWVuIGVhY2guIER1
cmluZyB0aGUgcGF1c2UgYW5kIHRoZSBzZWNvbmQgc2V0IG9mIHNob3RzLCB3aGF0IHNvdW5kcyBs
aWtlIGEgcGVyc29uIHdoaW1wZXJpbmcgY2FuIGJlIGhlYXJkLjwvcD48cD5IdWRzb24gcG9saWNl
IGhhdmUgYXNrZWQgdGhlIE9oaW8gQnVyZWF1IG9mIENyaW1pbmFsIEludmVzdGlnYXRpb24gdG8g
Y29uZHVjdCBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gdGhlIGluY2lkZW50LiBG
aW5kaW5ncyB3aWxsIGJlIHByZXNlbnRlZCB0byBhIGdyYW5kIGp1cnkgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdo
ZXRoZXIgY2hhcmdlcyBhcmUgYXBwcm9wcmlhdGUuPC9wPjxwPkRvcmFuIHdhcyBwbGFjZWQgb24g
cGFpZCBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBsZWF2ZSBwZW5kaW5nIHRoZSBjb21wbGV0aW9uIG9mIHRoZSBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD5BbGFtZXJpIHdhcyBhIGNpdGl6ZW4gb2YgdGhlIFVuaXRlZCBB
cmFiIEVtaXJhdGVzIHN0dWR5aW5nIGxhdyBhdCBDYXNlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBVbml2ZXJz
aXR5LjwvcD48cD5OaWNrIEdsdW50IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2NSBvciA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5uZ2x1bnRAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05pY2tHbHVudEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7Tmlj
a0dsdW50QUJKJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0pvdXJub05pY2tHbHVudCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7Sm91cm5v
Tmlja0dsdW50Jm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.