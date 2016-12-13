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Police shooting

Medical examiner: Man shot, killed by Hudson police officer was struck five times

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 13, 2016 - 11:42 AM
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Hudson police officer Ryan C. Doran runs into the woods with his gun drawn. (Screen grab via Hudson Police Department dashboard camera)


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