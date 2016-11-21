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Medical examiner shoots holes in defense theories in Akron man’s death

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 21, 2016 - 07:19 PM | Updated: November 22, 2016 - 07:41 AM
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Kerieda Beavers on trial before Judge Scot Stevenson for the shooting death of her boyfriend. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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