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Lafayette Township

Medina County detective says ‘everything a crime scene’ in case of missing Lafayette Township trustee

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: December 17, 2016 - 08:11 PM
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Lafayette Township's administration building at 6776 Wedgewood Road on Saturday. Lafayette Township trustee Bryon Macron, 45, was reported missing Friday under "suspicious circumstances." Police found his car in a lot on Beachside Boulevard on Chippewa Lake. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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