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Medina County man receives 15 military medals, including Bronze Star and Purple Heart

Beacon Journal staff report

Published: October 11, 2016 - 09:59 AM | Updated: October 11, 2016 - 11:51 AM

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