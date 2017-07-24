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Medina County officials conclude cause of Bryon Macron’s death ‘undetermined,’ find no evidence of others involved

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 24, 2017 - 02:28 PM | Updated: July 25, 2017 - 01:12 PM
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Family photo of former Lafayette Township trustee Bryon Macron.


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