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Medina County officials conclude cause of Bryon Macron’s death “undetermined,” find no evidence of others involved

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 24, 2017 - 02:28 PM | Updated: July 24, 2017 - 02:31 PM

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