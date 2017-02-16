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Medina’s Sandridge Food Corp., expanding; maker of Grandma’s potato salad and other eats plans to add 50 jobs

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 16, 2017 - 07:37 AM | Updated: February 17, 2017 - 12:56 PM

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