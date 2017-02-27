Medina teen killed in crash on Iowa highway

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Beacon Journal staff report

Published: February 27, 2017 - 11:18 AM | Updated: February 27, 2017 - 01:54 PM

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