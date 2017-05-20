All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Merged family’s journey ends in one of Akron’s deadliest fires

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 20, 2017 - 09:48 PM | Updated: May 21, 2017 - 01:52 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Brothers Albert Jr., (left) and Durand Huggins listen during a interview on the loss of their brother Dennis on Thursday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

blossom25cut Roger Mastroianni - Roger Mastroianni
Blossom Music Center bans most purses and bags; orchestra performances not affected

Just days after a suspected terrorist bombing killed concertgoers in England, Blossom Music Center on Wednesday announced a more restrictive policy on items that can be brought into popular music shows.

kidney23cut_01
New Akron Children’s Hospital Kidney Stone Clinic offers one-stop shop for increased population of kids, teens getting kidney stones
graduate25cut_1
Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage
fire24_ford
Akron man arrested on charges relating to fire that killed seven family members may face death penalty
Bob Dyer: Tribe’s scoreboard fails math
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next