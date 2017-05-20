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Fatal fire

Merged family’s journey ends in one of Akron’s deadliest fires

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 20, 2017 - 09:48 PM | Updated: May 21, 2017 - 01:52 AM
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Brothers Albert Jr., (left) and Durand Huggins listen during a interview on the loss of their brother Dennis on Thursday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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