All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Merged family’s journey ends in one of Akron’s deadliest fires

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 20, 2017 - 09:48 PM | Updated: May 21, 2017 - 01:52 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Brothers Albert Jr., (left) and Durand Huggins listen during a interview on the loss of their brother Dennis on Thursday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

uk24cut_01 Kirsty Wigglesworth - AP
Warning of ‘imminent’ attack, Britain raises threat level - 11:32 PM

MANCHESTER, England: As officials hunted for accomplices of a suicide bomber and Britain’s prime minister warned another attack could be “imminent,” thousands of people poured into the streets of Manchester in a defiant vigil Tuesday for victims of a blast at a pop concert — the latest apparent target of Islamic extremists seeking to rattle life in the West.

fire24cut_03
Investigators charge neighbor with murder and arson in Akron fire that killed family of seven - 11:32 PM
security24cut_01
Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion - 11:32 PM
sludge24cut_01
City working on plan to stop toxic algal blooms in Akron drinking water
Regional news briefs — May 24, 2017 - 11:03 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next