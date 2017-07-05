All CATEGORIES
☰ Menu

Great outdoors

Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 04:00 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Boaters Zach Falcione and Angie Kaminski of Green paddle their new boat on Wednesday in Green at Nimisila Reservoir Metro Park. "We just got this a couple days aga and we've been out every day since," said Kaminski. It's nice that they are opening up the camp ground again." (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

body06_andrews_01 Eric Lutzens - Eric Lutzens
Akron Racers standout A.J. Andrews featured in ESPN magazine’s Body Issue

An Akron sports figure is playing a prominent position in the Body Issue of ESPN The Magazine.

foodtruck06_03
Akron food trucks may get more freedom by next year — and restaurant owners aren’t happy about it
camping06_01
Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir
hare15_01
Akron’s Nightlight Cinema seeks new leader as Kurtiss Hare departs
kelleys06_01
Lake Erie island craft brewery with picturesque views up for sale
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next