All CATEGORIES
☰ Menu

Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 04:00 PM | Updated: July 5, 2017 - 05:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Boaters Zach Falcione and Angie Kaminski of Green paddle their new boat on Wednesday in Green at Nimisila Reservoir Metro Park. "We just got this a couple days aga and we've been out every day since," said Kaminski. It's nice that they are opening up the camp ground again." (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dragonboat05_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Dragon boats ready to take over Portage Lakes

This Saturday, more dragons than ever are inhabiting Turkeyfoot Lake.

parade05_01
Vets stand frozen in time to re-enact iconic war scene to honor past, teach future generations
akrondish05cut_02
Akron Dish: The Jetty in Cuyahoga Falls offers river views; Blu Plate opens in downtown Akron; Melt coming to Belden Village
hare15_01
Akron’s Nightlight Cinema seeks new head as Kurtiss Hare departs
North Korea’s intercontinental missile test makes a complicated predicament more so
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next