All CATEGORIES
☰ Menu

Great outdoors

Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 04:00 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Boaters Zach Falcione and Angie Kaminski of Green paddle their new boat on Wednesday in Green at Nimisila Reservoir Metro Park. "We just got this a couple days aga and we've been out every day since," said Kaminski. It's nice that they are opening up the camp ground again." (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

courthouse07_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery - 8:44 AM

CANTON: The project started five years ago when Canton attorney David Dingwell snapped some photographs of the Stark County Courthouse with his new camera.

kenmore07_07
Residents fear drive-by shooting is latest escalation in three-year dispute among Kenmore neighbors
patrick07cut_1
Radio star Matt Patrick stopping cancer treatments, leaving future “up to God”
State lawmakers ease off Medicaid freeze for now
Fairlawn to begin search for new police chief
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next