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Great outdoors

Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 5, 2017 - 04:00 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:44 PM
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Boaters Zach Falcione and Angie Kaminski of Green paddle their new boat on Wednesday in Green at Nimisila Reservoir Metro Park. "We just got this a couple days aga and we've been out every day since," said Kaminski. It's nice that they are opening up the camp ground again." (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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