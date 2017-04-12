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Public transportation

Metro RTA director placed on administrative leave, escorted from his office

By Nick Glunt
Beacon Journal staff report

Published: April 12, 2017 - 03:02 PM | Updated: April 13, 2017 - 08:17 AM
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Richard Enty, the Executive Director of Akron Metro RTA, has been placed on leave and was escorted from his office this week. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file photo)


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