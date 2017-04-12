Metro RTA director placed on administrative leave, escorted from his office

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5JiM4MjE3O3MgcHVibGlj
IGJ1cyBzeXN0ZW0gaGFzIGJlZW4gcGxhY2VkIG9uIGxlYXZlIGFuZCB3YXMgZXNjb3J0ZWQgZnJv
bSBoaXMgb2ZmaWNlIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+UmljaGFyZCBFbnR5LCB0aGUgTWV0cm8gUmVn
aW9uYWwgVHJhbnNpdCBBdXRob3JpdHkmIzgyMTc7cyBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3IgYW5kIHNl
Y3JldGFyeS10cmVhc3VyZXIsIGlzIG9uIHBhaWQgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgbGVhdmUuIEhpcyBl
bXBsb3ltZW50IGhhcyBub3QgYmVlbiB0ZXJtaW5hdGVkLCBzcG9rZXN3b21hbiBNb2xseSBCZWNr
ZXIgc2FpZC48L3A+PHA+QmVja2VyIGRlY2xpbmVkIHRvIHNheSB3aHkgRW50eSB3YXMgcGxhY2Vk
IG9uIGxlYXZlIGFuZCByZWZlcnJlZCBxdWVzdGlvbnMgdG8gYXR0b3JuZXkgS2FyZW4gQWRpbm9s
ZmkuIEEgY2FsbCB0byBBZGlub2xmaSYjODIxNztzIG9mZmljZSB3YXMgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5
IHJldHVybmVkLjwvcD48cD5DaGVjayBiYWNrIHdpdGggT2hpby5jb20gYW5kIHJlYWQgVGh1cnNk
YXkmIzgyMTc7cyBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCBmb3IgbW9yZSBvbiB0aGlzIGRldmVsb3Bp
bmcgc3RvcnkuPC9wPjxwPk5pY2sgR2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY1
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpuZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm5nbHVudEB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmlja0dsdW50QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2
NDtOaWNrR2x1bnRBQkombmJzcDs8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vazxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSm91cm5vTmlja0dsdW50IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtK
b3Vybm9OaWNrR2x1bnQmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.