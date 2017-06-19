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Public transit

Metro RTA strips executive director of some duties as part of discipline

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 19, 2017 - 01:20 PM
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Metro Regional Transit Authority Executive Director Richard M. Enty stands outside the Cuyahoga Valley Northside Railroad station on Aug. 16, 2012, in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)

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