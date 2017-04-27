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Crime

Misjudging a man by his cover: Akron school officials assumed visitor was a cop, never checked his ID

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: April 27, 2017 - 05:42 PM | Updated: April 28, 2017 - 08:39 AM
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Christopher Hendon is accused of trying to get into the Summit County Courthouse and the county jail several times while carrying a firearm and accompanied by children in handcuffs. (Photo courtesy of the Summit County Sheriff's Office)


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