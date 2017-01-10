Missing girl, 5, found dead in family’s restaurant

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SkFDS1NPTiBUV1AuOiBUaGUgYm9keSBvZiBhIG1pc3NpbmcgNS15ZWFyLW9sZCBnaXJsIHdh
cyBmb3VuZCBoaWRkZW4gaW4gaGVyIGZhbWlseSYjODIxNztzIHJlc3RhdXJhbnQgVHVlc2RheSBl
dmVuaW5nIGJ5IEphY2tzb24gVG93bnNoaXAgcG9saWNlLjwvcD48cD5Bc2hsZXkgWmhhbyB3YXMg
bGFzdCBzZWVuIGF0IEFuZyYjODIxNztzIEFzaWFuIEN1aXNpbmUgaW4gdGhlIDQ5MDAgYmxvY2sg
b2YgUG9ydGFnZSBTdHJlZXQgTm9ydGh3ZXN0LiBTaGUgd2FzIHJlcG9ydGVkIG1pc3NpbmcgTW9u
ZGF5IG5pZ2h0LiBQb2xpY2Ugc2FpZCBpdCB3YXMgYmVsaWV2ZWQgQXNobGV5IHdhbmRlcmVkIG91
dCBhIGJhY2sgZG9vciBpbnRvIGEgd29vZGVkIGFyZWEuPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYWlkIEFzaGxl
eSYjODIxNztzIG1vdGhlciB0b2xkIHRoZW0gdGhlIGdpcmwgd2VudCB0byB0YWtlIGEgbmFwIGlu
IHRoZSBiYWNrIG9mIHRoZSBidXNpbmVzcyBhcm91bmQgNSBwLm0uIGFuZCB3aGVuIHRoZSBtb3Ro
ZXIgY2hlY2tlZCBvbiBoZXIgYXQgOSBwLm0uIHNoZSB3YXMgZ29uZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEg
Q2FudG9uIFJlcG9zaXRvcnkgcmVwb3J0LjwvcD48cD5Bc2hsZXkgd2FzIGxhc3Qgc2VlbiB3ZWFy
aW5nIGEgcHVycGxlIHdpbnRlciBjb2F0IGFuZCBncmF5IGxlZ2dpbmdzLjwvcD48cD5BZnRlciBz
ZWFyY2hpbmcgZm9yIHRoZSBnaXJsIGluIHRoZSBuZWFyYnkgYXJlYSBkdXJpbmcgdGhlIGRheSwg
SmFja3NvbiBwb2xpY2Ugc2FpZCB0aGV5IGZvdW5kIGhlciBib2R5IFR1ZXNkYXkgZXZlbmluZyBj
b25jZWFsZWQgaW4gdGhlIHJlc3RhdXJhbnQuIFBvbGljZSBkaWQgbm90IHNheSB3aGVyZSBpbiB0
aGUgcmVzdGF1cmFudCBzaGUgd2FzIGZvdW5kLjwvcD48cD5UaGUgdG93bnNoaXAgcG9saWNlIGRl
cGFydG1lbnQsIGFsb25nIHdpdGggdGhlIEZCSSwgT2hpbyBCdXJlYXUgb2YgQ3JpbWluYWwgSW52
ZXN0aWdhdGlvbiBhbmQgU3RhcmsgQ291bnR5IENvcm9uZXImIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgYXJlIGlu
dmVzdGlnYXRpbmcgdGhlIGRlYXRoLjwvcD48cD5BbnlvbmUgd2l0aCBpbmZvcm1hdGlvbiBpcyBh
c2tlZCB0byBjb250YWN0IHRoZSBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwIHBvbGljZSBhdCAzMzAtODM0LTM5
NjAgb3IgdGhlIENyaW1lIFN0b3BwZXJzIFRpcCBMaW5lIGF0IDMzMC04MzQtMzk2Ny4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.