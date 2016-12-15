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Missing man last seen leaving Canton medical facility

Beacon Journal staff report

Published: December 15, 2016 - 07:39 AM

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