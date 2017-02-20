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Missing Texas father who vanished under mysterious circumstances found living in Northeast Ohio

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 08:30 AM | Updated: February 21, 2017 - 08:17 AM

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