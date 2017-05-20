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Mascots

Missing: Zippy I and Zippy II

Beacon Journal staff report

Published: May 20, 2017 - 06:32 PM
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University of Akron mascot Zippy is pictured at a press conference to introduce John Groce, the University of Akron's new basketball coach at The Student Union on Thursday, April 6, 2017. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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