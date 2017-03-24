All CATEGORIES
☰ Menu

Disappearance

More clues emerge about dead Lafayette Township trustee’s office, where blood was found after his disappearance

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 24, 2017 - 12:07 PM | Updated: March 25, 2017 - 09:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A flyer seeking information on missing Lafayette Township trustee Bryon Macron is posted on a light pole on Chippewa Road leading to Chippewa Lake where a body was recovered in the afternoon Tuesday, Feb. 21, 2017 in Lafayette Township, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ruhlin26_mug Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges

The treasurer of the Akron fire union, charged with stealing from the union, waived extradition from North Carolina Monday.

drugcourt25_01
Akron drug court program extended to Stow defendants
lifeclass25cut_01
Stow judge creates program that uses inspiration to turn around offenders
Bob Dyer: Rechecking TSA PreCheck
Akron administrators will buy software to track behavior of police, fire and first responders
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next