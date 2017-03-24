All CATEGORIES
☰ Menu

Disappearance

More clues emerge about dead Lafayette Township trustee’s office, where blood was found after his disappearance

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 24, 2017 - 12:07 PM | Updated: March 25, 2017 - 09:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A flyer seeking information on missing Lafayette Township trustee Bryon Macron is posted on a light pole on Chippewa Road leading to Chippewa Lake where a body was recovered in the afternoon Tuesday, Feb. 21, 2017 in Lafayette Township, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges - 5:58 PM

The treasurer of the Akron fire union, charged with stealing from the union, waived extradition from North Carolina Monday.

salem27cut_02
Businessman claims police retaliation is behind the crime at his bars
One dead, 15 injured in Cincinnati nightclub gunfight
New anxieties as Trump says Affordable Care Act ‘will explode’
Local group raises awareness about epilepsy through bowling
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next