More clues emerge about dead Lafayette Township trustee’s office, where blood was found after his disappearance

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SW4gdGhlIHdlZWtzIGZvbGxvd2luZyB0aGUgbXlzdGVyaW91cyBkaXNhcHBlYXJhbmNlIG9m
IExhZmF5ZXR0ZSBUb3duc2hpcCBUcnVzdGVlIEJyeW9uIE1hY3Jvbiwgb2ZmaWNpYWxzIGhpcmVk
IGZpcm1zIHRvIHJlcGxhY2UgdGhlIGNhcnBldCBhbmQgcmVwYWludCB0aGUgd2FsbHMgYW5kIGNl
aWxpbmcgaW4gaGlzIG9mZmljZSAmIzgyMTI7IHdoZXJlIGF1dGhvcml0aWVzIHNheSB0aGV5IGZv
dW5kIGJsb29kLjwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIGhhdmUgYmVlbiBjbG9zZS1saXBwZWQgYWJv
dXQgd2hlcmUgYW5kIGhvdyBtdWNoIGJsb29kIHRoZXkgZm91bmQgaW4gTWFjcm9uJiM4MjE3O3Mg
ZGlzaGV2ZWxlZCB0b3duc2hpcCBvZmZpY2Ugb24gRGVjLiAxNi4gVGhleSBhbHNvIGhhdmUgcmVm
dXNlZCB0byBzYXkgd2hldGhlciB0aGV5IHN1c3BlY3QgZm91bCBwbGF5IGFuZCB3aGVyZSBibG9v
ZCB3YXMgbG9jYXRlZCBpbiBoaXMgdmVoaWNsZSwgd2hpY2ggd2FzIGRpc2NvdmVyZWQgdGhhdCBk
YXksIG5leHQgdG8gdGhlIGxha2Ugd2hlcmUgaGlzIGJvZHkgd2FzIGZvdW5kIGZsb2F0aW5nIHR3
byBtb250aHMgbGF0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSB0b3duc2hpcCByZWNvcmRzLCByZXF1ZXN0ZWQgYnkg
dGhlIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsL09oaW8uY29tLCBzaG93IHRoZSB3YWxscyBpbiBNYWNy
b24mIzgyMTc7cyBmb3JtZXIgb2ZmaWNlIHdlcmUgcmVwYWludGVkIGFuZCB0aGUgY2FycGV0IHdh
cyByZXBsYWNlZCBhZnRlciBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGNvbGxlY3RlZCBldmlkZW5jZSBhdCB0aGUg
c2NlbmUuIFRydXN0ZWVzIGFsc28gaGlyZWQgYW4gYWdlbmN5IHRoYXQgc3BlY2lhbGl6ZXMgaW4g
Y3JpbWUgc2NlbmUgY2xlYW51cC48L3A+PHA+VG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgTHluZGEgQm93ZXJz
IGFuZCBNaWtlIENvc3RlbGxvIGRpZCBub3QgcmV0dXJuIHNldmVyYWwgcmVxdWVzdHMgZm9yIGNv
bW1lbnQgb3ZlciB0aHJlZSBkYXlzIHRoaXMgd2Vlay4gTWFydHkgV2FyY2hvbGEsIHdobyB3YXMg
c2VsZWN0ZWQgZWFybGllciB0aGlzIHdlZWsgdG8gcmVwbGFjZSBNYWNyb24gb24gdGhlIGJvYXJk
IG9mIHRydXN0ZWVzLCBkaWQgbm90IGhhdmUgY29udGFjdCBpbmZvcm1hdGlvbiB0aGF0IHdhcyBw
dWJsaWNseSBsaXN0ZWQuPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcmVjb3JkcywgdGhlIHRvd25z
aGlwIGhpcmVkIGZvdXIgYWdlbmNpZXMgYWZ0ZXIgTWFjcm9uJiM4MjE3O3MgZGlzYXBwZWFyYW5j
ZS4gVGhlIGFnZW5jaWVzIHJlcGxhY2VkIGNhcnBldCBhbmQgbG9ja3MsIHJlcGFpbnRlZCB3YWxs
cyBhbmQgY2xlYW5lZCB0aGUgc2NlbmUuIDwvcD48cD5UaGUgdG93bnNoaXAgcmVwYWludGVkIGFu
ZCByZXBsYWNlZCBjYXJwZXQgaW4gb3RoZXIgcGFydHMgb2YgdGhlIGJ1aWxkaW5nIHRvby4gTG9j
a3MgYWxzbyB3ZXJlIHJlcGxhY2VkIGF0IHRoZSBmaXJlIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPkluIHRv
dGFsLCB0aGUgdG93bnNoaXAgcGFpZCAkNyw5NDcuNTEgaW4gcmVwbGFjZW1lbnRzIGFuZCByZXBh
aXJzIHNpbmNlIERlYy4gMTYuIEl0JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciBob3cgbXVjaCB3YXMgc3BlbnQg
b24gTWFjcm9uJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNwZWNpZmljYWxseS48L3A+PHA+VGhlIGNsZWFuaW5n
IGFnZW5jeSwgU2VydnBybyBvZiBNZWRpbmEgQ291bnR5LCBkZWNsaW5lZCB0byBjb21tZW50IHdo
ZW4gY29udGFjdGVkIHRoaXMgd2VlaywgY2l0aW5nIGNvbmZpZGVudGlhbGl0eSBjb25jZXJucy48
L3A+PHA+QSBzcG9rZXNtYW4gZm9yIE5hdGlvbmFsIENhcnBldCBNaWxsIE91dGxldCBzYWlkIHRo
aXMgd2VlayB0aGVyZSB3YXMgbm8gYmxvb2QgYnkgdGhlIHRpbWUgaGlzIGNyZXdzIHdlcmUgY2Fs
bGVkIHRvIHJlcGxhY2UgdGhlIGNhcnBldC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NlcnZwcm8gdGVuZHMgdG8g
aGF2ZSBldmVyeXRoaW5nIGNsZWFuIGJ5IHRoZSB0aW1lIHdlIGdldCB0aGVyZSB0byByZXBsYWNl
IHRoaW5ncywmIzgyMjE7IHRoZSBzcG9rZXNtYW4gc2FpZC48L3A+PHA+VGhvdWdoIHRoZSB0b3du
c2hpcCYjODIxNztzIHJlY29yZHMgZG9uJiM4MjE3O3QgZGV0YWlsIHRoZSBzZXZlcml0eSBvZiBi
bG9vZCBhdCB0aGUgc2NlbmUsIHRoZXkgZG8gcHJvdmlkZSBjbHVlcyB0aGF0IGludmVzdGlnYXRv
cnMgaGF2ZSBiZWVuIHVud2lsbGluZyB0byBzaGFyZS4gSXQgcmVtYWlucyB1bmNsZWFyIHdoZXJl
IGludmVzdGlnYXRvcnMgZm91bmQgYmxvb2QgaW4gaGlzIHZlaGljbGUuPC9wPjxwPk1hY3JvbiBk
aXNhcHBlYXJlZCBvbiBEZWMuIDE2LiBIaXMgYm9keSB3YXMgZm91bmQgZmxvYXRpbmcgaW4gQ2hp
cHBld2EgTGFrZSBvbiBGZWIuIDIxLjwvcD48cD5NYWNyb24mIzgyMTc7cyBjYXVzZSBvZiBkZWF0
aCBoYXMgbm90IGJlZW4gcmVsZWFzZWQsIGFuZCBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBkZW5pZWQgam91cm5h
bGlzdHMgYWNjZXNzIHRvIGNvcm9uZXIgcmVjb3JkcywgZGVzcGl0ZSBhbiBPaGlvIGxhdyB0aGF0
IHNwZWNpZmljYWxseSBhbGxvd3MgcmVwb3J0ZXJzIHRvIGluc3BlY3QgdGhlbS48L3A+PHA+TWFj
cm9uLCB3aG9zZSBmdW5lcmFsIHdhcyBoZWxkIE1hcmNoIDcsIGlzIHN1cnZpdmVkIGJ5IHdpZmUs
IFZpY3RvcmlhLCBhbmQgdGhyZWUgZGF1Z2h0ZXJzLiBIZSB3b3JrZWQgYXMgYSBuYXRpb25hbCBz
YWxlcyByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBmb3IgYSBqZXdlbHJ5IHdob2xlc2FsZXIgYW5kIG9uY2Ugc2Vy
dmVkIGluIHRoZSBVLlMuIE1hcmluZXMuIEhlIGhhZCBiZWVuIGEgdHJ1c3RlZSBpbiB0aGUgdG93
bnNoaXAgb2YgNSwwMDAgcGVvcGxlIGluIE1lZGluYSBDb3VudHkgc2luY2UgMjAxMC48L3A+PHA+
TmljayBHbHVudCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1NjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm5nbHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9OaWNrR2x1bnRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O05pY2tHbHVudEFCSiZu
YnNwOzwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3Vy
bm9OaWNrR2x1bnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0pvdXJub05pY2tHbHVudCZu
YnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.